Цены на квартиры эконом-класса упали в Тюмени

Также, по данным экспертов, немного снизились цены на квартиры бизнес-класса — до 168,8 тысячи рублей (на 1,4%). Стоимость квадратного метра в жилье комфорт-класса увеличилась на 0,4% и достигла 138,5 тысячи рублей. Также возросли средние цена на квартиры форматов 2+ (+1,5%), студии (+0,5%), 1+(+0,5%),