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Posted 25 ноября, 05:41

Published 25 ноября, 05:41

Modified 25 ноября, 05:43

Updated 25 ноября, 05:43

В Тюмени подешевели почти на 4% квартиры эконом-класса

Цены на квартиры эконом-класса упали в Тюмени

25 ноября 2024, 05:41
Фото: 1MI.

В Тюмени подешевели почти на 4% квартиры эконом-класса

Сюжет
Недвижимость
По итогам октября стоимость квадратного метра снизилась на 3,7% и составила в среднем 113,3 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики агентства недвижимости «Этажи».

Также, по данным экспертов, немного снизились цены на квартиры бизнес-класса — до 168,8 тысячи рублей (на 1,4%). Стоимость квадратного метра в жилье комфорт-класса увеличилась на 0,4% и достигла 138,5 тысячи рублей. Также возросли средние цена на квартиры форматов 2+ (+1,5%), студии (+0,5%), 1+(+0,5%),

В целом средняя стоимость квадратного метра жилья в Тюмени за последний месяц поднялась на 0,60% — до 138,6 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожание составило 9,4%.

Наиболее дорогие квартиры продают в Историческом центре Тюмени — 275,4 тысячи рублей за квадратный метр, в районе Драмтеатра — 204,6 тысячи рублей, в Заречном — 201,3 тысячи рублей за «квадрат». Самые дешевые квартиры располагаются в районе Патрушева, 3-м Заречном микрорайоне, в Ново-Патрушево — стоимость квадратного метра там не превышает 100 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменская квартира площадью около 500 квадратных метров и стоимостью 43,5 миллиона рублей вошла в число самых габаритных квартир России. Первое место рейтинга заняла квартира в Хабаровске, площадь которой составляет 540 квадратов.

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