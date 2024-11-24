Стоимость бензина в Тюмени поднялась до 80,30 рубля за литр

Отмечен рост стоимости и других марок топлива: литр АИ-92 подорожал за три месяца на 0,96 рубля, за год на 3,94 рубля — до 52,98 рубля. Стоимость АИ-95 выросла за последние месяцы на 1,06 рубля, за год на 4,50 рубля — до 58,34 рубля. Дизельное топливо сегодня продают за 67,96 рубля, что дороже на 4,54 рубля, чем годом ранее.