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Posted 24 ноября, 06:32

Published 24 ноября, 06:32

Modified 24 ноября, 06:34

Updated 24 ноября, 06:34

Стоимость бензина АИ-98/100 в Тюмени поднялась до 80,30 рубля за литр

Стоимость бензина в Тюмени поднялась до 80,30 рубля за литр

24 ноября 2024, 06:32
Фото: 1MI.

Стоимость бензина АИ-98/100 в Тюмени поднялась до 80,30 рубля за литр

За последние три месяца цена АИ-98 увеличилась на 3,70 рубля. За год рост составил более 13 рублей. Такие данные указаны на сайте сервиса fuelprices.

Отмечен рост стоимости и других марок топлива: литр АИ-92 подорожал за три месяца на 0,96 рубля, за год на 3,94 рубля — до 52,98 рубля. Стоимость АИ-95 выросла за последние месяцы на 1,06 рубля, за год на 4,50 рубля — до 58,34 рубля. Дизельное топливо сегодня продают за 67,96 рубля, что дороже на 4,54 рубля, чем годом ранее.

По данным ЦБ РФ рост стоимости топлива обусловлен сокращением предложения бензина на внутреннем рынке.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросли на 50% за год цены на картофель. Причиной стали весенние заморозки, вследствие которого существенно снизилась урожайность данного овоща.

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