Стоимость бензина в Тюмени поднялась до 80,30 рубля за литр

Posted 24 ноября, 06:32
Published 24 ноября, 06:32
Modified 24 ноября, 06:34
Updated 24 ноября, 06:34
Отмечен рост стоимости и других марок топлива: литр АИ-92 подорожал за три месяца на 0,96 рубля, за год на 3,94 рубля — до 52,98 рубля. Стоимость АИ-95 выросла за последние месяцы на 1,06 рубля, за год на 4,50 рубля — до 58,34 рубля. Дизельное топливо сегодня продают за 67,96 рубля, что дороже на 4,54 рубля, чем годом ранее.
По данным ЦБ РФ рост стоимости топлива обусловлен сокращением предложения бензина на внутреннем рынке.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросли на 50% за год цены на картофель. Причиной стали весенние заморозки, вследствие которого существенно снизилась урожайность данного овоща.