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Posted 25 ноября, 06:07

Published 25 ноября, 06:07

Modified 25 ноября, 06:09

Updated 25 ноября, 06:09

Власти Тюмени отказались расширять Старотобольский тракт

Власти Тюмени отказались расширять Старотобольский тракт

25 ноября 2024, 06:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Денежные средства на финансирование работ по расширению автомобильной дороги в бюджете города на ближайшие годы не предусмотрены. Об этом сообщили в администрации Тюмени.
«Согласно разработанной проектной документации, предусмотрены работы по капитальному ремонту проезжей части, строительству тротуаров и велосипедной дорожки, обустройству ливневой канализации, монтажу наружного освещения. Финансирование строительно-монтажных работ не предусмотрено», — сообщили 72.RU в мэрии.

Информации о том, когда будет реализован проект пока нет.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начались работы по обустройству общегородского пляжа на озере Круглое. В настоящее время подрядная организация проводит подготовительные земляные работы. По планам, городской пляж откроют в 2025 году.

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