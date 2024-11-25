Власти Тюмени отказались расширять Старотобольский тракт

Posted 25 ноября, 06:07
Published 25 ноября, 06:07
Modified 25 ноября, 06:09
Updated 25 ноября, 06:09
«Согласно разработанной проектной документации, предусмотрены работы по капитальному ремонту проезжей части, строительству тротуаров и велосипедной дорожки, обустройству ливневой канализации, монтажу наружного освещения. Финансирование строительно-монтажных работ не предусмотрено», — сообщили 72.RU в мэрии.
Информации о том, когда будет реализован проект пока нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начались работы по обустройству общегородского пляжа на озере Круглое. В настоящее время подрядная организация проводит подготовительные земляные работы. По планам, городской пляж откроют в 2025 году.