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Posted 25 ноября, 07:06

Published 25 ноября, 07:06

Modified 25 ноября, 07:08

Updated 25 ноября, 07:08

20-летнего тюменца осудили за публикации в соцсетях

20-летнего тюменца осудили за публикации в соцсетях

25 ноября 2024, 07:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Константина Б. признали виновным в распространении фейковой информации о Вооруженных Силах РФ. Дело тюменца было рассмотрено сегодня в Ленинском районном суде города.

По данным суда, молодой человек в период с 24.02.2022 по 10.08.2022 на своей персональной странице в социальной сети опубликовал две публикации, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации. По предварительным данным, публикации посмотрели не менее 7 тысяч пользователей соцсети.

В судебном заседании Константин Б. признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил тюменцу наказание в виде принудительных работ сроком на 4 месяца с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить местную жительницу за распространение в интернете сведений, дискредитирующих политику действующей власти и ВС РФ, а также размещение символики запрещенной в России террористической организации.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Фейк#Дискредитация ВС РФ
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