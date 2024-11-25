20-летнего тюменца осудили за публикации в соцсетях

По данным суда, молодой человек в период с 24.02.2022 по 10.08.2022 на своей персональной странице в социальной сети опубликовал две публикации, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации. По предварительным данным, публикации посмотрели не менее 7 тысяч пользователей соцсети.