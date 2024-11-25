20-летнего тюменца осудили за публикации в соцсетях

Posted 25 ноября, 07:06
Published 25 ноября, 07:06
Modified 25 ноября, 07:08
Updated 25 ноября, 07:08
По данным суда, молодой человек в период с 24.02.2022 по 10.08.2022 на своей персональной странице в социальной сети опубликовал две публикации, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации. По предварительным данным, публикации посмотрели не менее 7 тысяч пользователей соцсети.
В судебном заседании Константин Б. признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил тюменцу наказание в виде принудительных работ сроком на 4 месяца с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить местную жительницу за распространение в интернете сведений, дискредитирующих политику действующей власти и ВС РФ, а также размещение символики запрещенной в России террористической организации.