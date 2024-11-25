В Тюмени подготовлен проект третьего этапа реконструкции Ленина

Posted 25 ноября, 07:30
Published 25 ноября, 07:30
Modified 25 ноября, 07:47
Updated 25 ноября, 07:47
Кроме того, уже разработан проект реконструкции Ленина от Первомайской до Мориса Тореза. В ближайшее время соответствующая проектная документация будет направлена на проверку в Управление государственной экспертизы. По планам, работы по реконструкции улицы Ленина в рамках третьего этапа будут выполнены в период с 2025 по 2027 годы.
Напомним, работы по капитальному ремонту улицы Ленина в Тюмени в рамках первого этапа были проведены в 2023 году на участке от музея «Городская дума» до Семакова. Контракт стоимостью 745,8 миллионов рублей был заключен с компанией «Мостосрой-11». В 2024 году стартовали работы в рамках второго этапа реконструкции — капитальный ремонт выполнили на участке от улицы Красина до Первомайской. Стоимость работ составила более 630 миллионов рублей. В 2025 году второй этап реконструкции будет продолжен.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени в ближайшие годы не будут расширять Старотобольский тракт — в бюджете на эти цели не предусмотрено денежных средств.