В Тюмени подготовлен проект третьего этапа реконструкции Ленина

Напомним, работы по капитальному ремонту улицы Ленина в Тюмени в рамках первого этапа были проведены в 2023 году на участке от музея «Городская дума» до Семакова. Контракт стоимостью 745,8 миллионов рублей был заключен с компанией «Мостосрой-11». В 2024 году стартовали работы в рамках второго этапа реконструкции — капитальный ремонт выполнили на участке от улицы Красина до Первомайской. Стоимость работ составила более 630 миллионов рублей. В 2025 году второй этап реконструкции будет продолжен.