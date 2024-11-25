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Posted 25 ноября, 07:30

Published 25 ноября, 07:30

Modified 25 ноября, 07:47

Updated 25 ноября, 07:47

В Тюмени в 2025 году продолжат работы по реконструкции улицы Ленина

В Тюмени подготовлен проект третьего этапа реконструкции Ленина

25 ноября 2024, 07:30
Фото: Администрация Тюмени.

В Тюмени в 2025 году продолжат работы по реконструкции улицы Ленина

Работы по реконструкции улицы Ленина в Тюмени будут продолжены в 2025 году. Как сообщили в администрации города, в рамках второго этапа капитального ремонта запланировано проведение работ на участке от Челюскинцев до Первомайской.

Кроме того, уже разработан проект реконструкции Ленина от Первомайской до Мориса Тореза. В ближайшее время соответствующая проектная документация будет направлена на проверку в Управление государственной экспертизы. По планам, работы по реконструкции улицы Ленина в рамках третьего этапа будут выполнены в период с 2025 по 2027 годы.

Напомним, работы по капитальному ремонту улицы Ленина в Тюмени в рамках первого этапа были проведены в 2023 году на участке от музея «Городская дума» до Семакова. Контракт стоимостью 745,8 миллионов рублей был заключен с компанией «Мостосрой-11». В 2024 году стартовали работы в рамках второго этапа реконструкции — капитальный ремонт выполнили на участке от улицы Красина до Первомайской. Стоимость работ составила более 630 миллионов рублей. В 2025 году второй этап реконструкции будет продолжен.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени в ближайшие годы не будут расширять Старотобольский тракт — в бюджете на эти цели не предусмотрено денежных средств.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Улица Ленина
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