Наследие 90-х: когда в Тюмени смогут отказаться от маршруток?

Posted 26 ноября, 03:08
Published 26 ноября, 03:08
Modified 26 ноября, 03:08
Updated 26 ноября, 03:08
К маршруткам в Тюмени относятся неоднозначно. Одни считают, что это достаточно маневренный и мобильный вид транспорта, позволяющий быстро добраться из точки «А» в точку «Б». Другие же говорят, что это уже не средство передвижения, а средство унижения, так как все желающие в салоне не помещаются, а рейсы часто вовсе срываются, так как маршрутками в городе занимается не Тюменское ПАТП №1, а частные фирмы, заключившие контракт с властями.
В Тюмени еще с 2019–2020 годов обсуждают возможность отказа от маршруток и замену их полноценными автобусами. Эту идею около 5 лет назад продвигал депутат тюменской гордумы Дмитрий Елагин. Он отмечал, что у города хватает бюджета и автобусов, чтобы отказаться от услуг «частников», которые и обеспечивают движение маршруток в городе.
«Мы столько денег вкладываем в закупку автобусов. Большинство маршруток дублирует муниципальный транспорт. Это создает неудобства, в том числе пробки», — отмечал народный избранник.
Занимавший в то время пост директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Игорь Фролов на это заявление депутата ответил, что в сезоне 2021–2023 годы уже включен переход некоторых транспортных средств малого класса на большой и особо большой. Напомним, что в 2021 году Фролова задержали за хищение средств из бюджета и позже приговорили к 4 годам тюрьмы. Но сейчас не об этом.
Представители власти многократно говорили о том, что замена маршруток на автобусы — идея неплохая. Однако нынешний глава города Максим Афанасьев указал, что пока город отказываться от маршруток полностью не планирует. При этом автобусы среднего класса охотно заменяют на более вместительные. Так власти закупили в город 225 автобусов большого и особо большого класса, которые уже колесят по городу.
«Отличительной особенностью этого решения является замена в полном объеме автобусов среднего класса. Они будут выведены из оборота, а взамен будут поставлены большие. Тем самым, увеличится вместимость и, как следствие, провозная способность», — указал Афанасьев.
Однако эта же формула почему-то пока не применяется к маршруткам. Хотя в Тюмени уже прошла транспортная реформа, но она преимущественно касалась внедрения пересадочного тарифа, так как главной проблемой общественного транспорта считалась его загруженность и решение проблемы видели в применении такого формата перевозок. О замене маршруток и небольших автобусов более крупными говорили как об экономически невыгодном решении. В администрации Тюмени корреспонденту «Нашего города» объяснили, что параметры улично-дорожной сети не везде предназначены для движения автобусов большой вместимости. Кроме того, при переходе на большие автобусы неизбежно увеличился бы интервал движения автобусов из-за перераспределение пассажиропотока. Важным фактором при этом является экономическая составляющая, то есть стоимость самой техники. В 2024 год маршрут №1к стал заменой маршрутки №84, но это пока сложно назвать значимым толчком для «ухода» от маршруток.
Как говорит тюменский логист Евгений Суворов, сохранение маршруток оправдать эргономичностью достаточно проблематично. Он отмечает, что такой вид общественного транспорта в Тюмени пережил свой пик еще в 90-х годах, тогда маршрутки действительно были доступными и удобными, учитывая былые узкие улочки Тюмени. К тому же бизнесмены неплохо на этом зарабатывали.
«В 90-е годы, когда предприятия переходили в частную собственность, не хватало средств на многие нужды. Особенно это касалось содержания неэффективного оборудования. Городские автобусы всегда были на балансе муниципалитета и субсидировались государством. Однако на многих маршрутах пассажиропоток был низким, поэтому вместительные автобусы не могли окупить себя в условиях рыночной экономики. Назревал кризис, но тут всех спасли маршрутки. Более того, позже и частники „возили“ маршрутки, что достаточно быстро окупалось — прибыльный был бизнес», — рассказывает эксперт.
Однако сейчас улицы Тюмени значительно расширились, и оправдать шириной дорог использование маршруток проблематично. Напротив, из-за роста численности населения, высокой автомобилизации, плотной застройки и отказа от других видов общественного транспорта маршрутки только усугубляют ситуацию на дорогах, занимая место и перевозя лишь пару десятков пассажиров.
Вместе с тем, как отмечает аварийный комиссар Владимир Мельников, движение маршруток часто вызывает вопросы, так как водители охотнее коллег на более крупном транспорте нарушают ПДД.
«Посмотрите, сколько у нас аварий происходит с маршрутками. То одна летом загорится, то на столб намотается — контроля маловато», — считает комиссар.
Мельников вспоминает и ДТП, произошедшее 12 ноября текущего года по вине водителя маршрутки. «Газелька» протаранила внедорожник, от удара его выбросило в кювет. Пострадали пассажиры обоих автомобилей. В маршрутке находились пять человек.В Госавтоинспекции сообщили, что водитель маршрутного такси, имеющий 40-летний стаж вождения, уже четырежды в текущем году привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Добавим, что за 10 месяцев 2024 года в Тюменской области произошло 168 ДТП с участием общественного транспорта.
О том, что на тюменских маршрутках многие водители работают без официального оформления, что отражается на качестве предоставляемых услуг, говорит и тюменский водитель Евгений Шмонин. Он сообщил, что некоторые водители, занятые в различных сферах перевозок, иногда подрабатывают в качестве водителей маршрутных такси. Однако, как отметил собеседник, многие из них не имеют официального трудоустройства и выходят на работу после употребления алкоголя.
«Многие рассматривают маршрутки, как подработку. Там с тобой даже трудовой договор не заключают. Но надо понимать, что состояние маршруток оставляет желать лучшего, там осмотра особого нет. Я последний раз подрабатывал — просто для галочки прошел медика, чтоб была бумажка. Но давление мне никто не измерял, технику никто не смотрел. Даже с похмелья водитель может выйти на линию — пускают свободно», — рассказал водитель.
Стоит подчеркнуть, что деятельность нелегальных перевозчиков не остаётся незамеченной и правоохранительными органами. В прошлом году был задержан мигрант, который работал водителем маршрутного такси, хотя его водительское удостоверение было поддельным, а срок его законного пребывания в России уже истёк.
Как уже отмечалось, тюменское ПАТП №1 занимается только автобусами, маршрутки городу предоставляют частные предприятия и предприниматели, заключившие с властями контракт. На сайте «Тюменьгортранса» указано, кто и за какие маршрутки отвечает.
Однако, несмотря на то, что эти предприятия частные, за нарушение условий перевозок им все же «прилетает». Так, в этом году по постановлению прокуратуры оштрафовали ООО «Газель» на 337 тысяч рублей за срывы рейсов городских автобусов. Было установлено, что в период с февраля по апрель 2024 года компания систематически и массово срывала рейсы по маршрутам № 66, № 71, № 77, № 80, № 80д и № 153. При этом сумма контракта компании, которой руководит Николай Кирш, составляет 80,4 миллиона рублей на 2024 год.
Причем доходы у некоторых перевозчиков достаточно неплохие. Так, «Автолинии», которыми руководит Гульсу Бурганова, за 2023 год принесли более 44 миллионов рублей. Компания в городе обслуживает только 8 маршрутов, но среди них особо популярный 51-й.
Несмотря на явные недостатки, маршрутные такси пока остаются незаменимым видом транспорта в Тюмени. Как говорит экономист Ирина Меняйлова, этот способ перевозки пассажиров особенно выгоден как городу, так и предпринимателям.
«Для городского бюджета будет крайне затратно заменять действующие маршрутки автобусами, которые стоят кратно больше. Это требует значительных финансовых вложений, которые сложно обеспечить в краткосрочной перспективе. К тому же маршрутные такси — это бизнес, который обеспечивает работой тысячи людей. Их вытеснение вызывает социальное напряжение», — уверена эксперт.
Однако, тюменский урбанист Никита Мельников считает, что от маршруток не отказываются в том числе и из-за отсутствия достойной альтернативы. Муниципальный транспорт не всегда способен удовлетворить потребности горожан. Например, интервалы движения автобусов на некоторых маршрутах слишком большие, если заменить их автобусами, то ждать придется еще дольше.
«Маршрутки нужно заменить столь же мобильными и быстрыми средствами передвижения. Автобусы тут не помогут. Городу остро нужен новый вид транспорта, метробус, троллейбус… Да что угодно, но быстрое», — говорит урбанист.
О необходимости внедрения новых видов транспорта говорит и руководитель группы экологического контроля общественной палаты Тюменской области Альберт Фахрутдинов. Он указывает, что троллейбусное движение в Тюмени было «похоронено» в 2009
году навсегда, а новые виды транспорта обещают не раньше 2030-го года.
«Пока же приходится констатировать, что развитие общественного транспорта в
Тюмени сильно отстаёт от других областных центров и явно не соответствует
количеству жителей, что вынуждает их больше использовать личный автотранспорт.
Для богатой Тюмени, которую к тому же всеми силами стремятся сделать „городом миллионником“, это недостойный факт, отрицательно влияющий на экологию», — считает эксперт.
Он также отмечает, что в соответствии с транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства РФ в 2021 году, для снижения негативного воздействия транспортного комплекса на окружающую среду необходимо развивать экологически чистые виды транспорта. К 2035 году необходимо обеспечить сокращение «углеродного следа» от эксплуатации общественного транспорта в крупных и крупнейших агломерациях на 70%.
С учетом совокупности всех факторов маршрутки в Тюмени пока остаются, пусть это и решение, которое устарело. Несмотря на сомнительную безопасность, переполненность и низкий уровень комфорта, экономическая выгода и действующая транспортная система пока не позволяет отказаться полноценно от этого вида транспорта.
Несмотря на то, что периодически некоторые маршрутки все же заменяют автобусами, по мнению экспертов, полноценный отказ от этого средства передвижения произойдет не раньше, чем в городе появятся новые виды транспорта.
Опыт других городов России, таких как Москва и Казань, показывает, что постепенная реформа с упором на развитие общественного транспорта и улучшение его качества может быть успешной. В этих городах удалось практически полностью избавиться от маршрутных такси благодаря введению новых видов транспорта, таких как электробусы и трамваи.
Сейчас и для Тюмени важно перейти на новую модель общественного транспорта, где будут преобладать комфорт, безопасность и экологичность. Но путь к этому долгий и сложный, а потому пока откладывается.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в социальных сетях жители Тюмени активно обсуждают работу городских платных парковок. Проблема заключается в том, что из-за высокой загруженности люди иногда забывают оплатить уже зарегистрированную парковку. В результате им начисляются крупные штрафы.