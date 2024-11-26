Наследие 90-х: когда в Тюмени смогут отказаться от маршруток?

Однако эта же формула почему-то пока не применяется к маршруткам. Хотя в Тюмени уже прошла транспортная реформа, но она преимущественно касалась внедрения пересадочного тарифа, так как главной проблемой общественного транспорта считалась его загруженность и решение проблемы видели в применении такого формата перевозок. О замене маршруток и небольших автобусов более крупными говорили как об экономически невыгодном решении. В администрации Тюмени корреспонденту «Нашего города» объяснили, что параметры улично-дорожной сети не везде предназначены для движения автобусов большой вместимости. Кроме того, при переходе на большие автобусы неизбежно увеличился бы интервал движения автобусов из-за перераспределение пассажиропотока. Важным фактором при этом является экономическая составляющая, то есть стоимость самой техники. В 2024 год маршрут №1к стал заменой маршрутки №84, но это пока сложно назвать значимым толчком для «ухода» от маршруток.