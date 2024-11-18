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Posted 18 ноября, 10:27

Published 18 ноября, 10:27

Modified 18 ноября, 10:29

Updated 18 ноября, 10:29

Активисты из Тюмени потребовали запретить аборты

«Легальное детоубийство»: активисты из Тюмени потребовали запретить аборты

18 ноября 2024, 10:27
Фото: 1MI.

Активисты из Тюмени потребовали запретить аборты

Члены тюменской организации «Русская община» записали видеообращение к депутату Госдумы Евгению Маркову с просьбой запретить аборты в стране. Вопрос абортов, по мнению участников видеоролика, представляет серьезную угрозу национальной безопасности.

Участники «Русской общины» заявили, что жизнь человека начинается с момента зачатия, поэтому любой аборт приравнивается к убийству. Они обеспокоены тем, что Всемирная организация здравоохранения занимается сокращением народонаселения России. Соответственно, коренное население страны вымирает.

«Женщин репродуктивного возраста становится меньше, а латентных абортов все больше. В статистику не попадают аборты в частных клиниках и на малых сроках. Плюс все имеющиеся цифры значительно занижены», — сообщили в видеообращении.

Также активисты приводят статистику, согласно которой в некоторых регионах России соотношение абортов и родов составляет 100 к 100.

«Фактически можно говорить, что рождается 1 из 10 зачатых детей. Необходимо срочно останавливать этот конвейер смерти», — добавила участница тюменской организации.
Видео: telegram-канал «Русская община (Тюмень)».
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#Татьяна Курганова#Общество#Видео#Тюмень#Убийство#Статистика#Аборты#Русская община#Национальная безопасность#Всемирная организация здравоохранения
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