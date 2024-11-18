«Легальное детоубийство»: активисты из Тюмени потребовали запретить аборты

Участники «Русской общины» заявили, что жизнь человека начинается с момента зачатия, поэтому любой аборт приравнивается к убийству. Они обеспокоены тем, что Всемирная организация здравоохранения занимается сокращением народонаселения России. Соответственно, коренное население страны вымирает.