«Легальное детоубийство»: активисты из Тюмени потребовали запретить аборты

Posted 18 ноября, 10:27
Published 18 ноября, 10:27
Modified 18 ноября, 10:29
Updated 18 ноября, 10:29
Участники «Русской общины» заявили, что жизнь человека начинается с момента зачатия, поэтому любой аборт приравнивается к убийству. Они обеспокоены тем, что Всемирная организация здравоохранения занимается сокращением народонаселения России. Соответственно, коренное население страны вымирает.
«Женщин репродуктивного возраста становится меньше, а латентных абортов все больше. В статистику не попадают аборты в частных клиниках и на малых сроках. Плюс все имеющиеся цифры значительно занижены», — сообщили в видеообращении.
Также активисты приводят статистику, согласно которой в некоторых регионах России соотношение абортов и родов составляет 100 к 100.
«Фактически можно говорить, что рождается 1 из 10 зачатых детей. Необходимо срочно останавливать этот конвейер смерти», — добавила участница тюменской организации.
Ранее мы писали, что тюменские депутаты планируют принять закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности».