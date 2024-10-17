Не та дорожка. Почему тюменские подростки выбирают преступный образ жизни?

Posted 17 октября, 06:39
Published 17 октября, 06:39
Modified 17 октября, 06:41
Updated 17 октября, 06:41
В тюменском УМВД обеспокоены подростковой преступностью. В этом году уже отмечается рост краж среди несовершеннолетних на 11,4% по показателям за первые два квартала. Как указано в отчете силового ведомства, самые популярные преступления среди подростков — кражи, угоны, грабежи, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, причинение тяжких телесных повреждений, разбои.
«В результате работы правоохранителей полицейскими задержано по имущественным преступлениям 600 подростков. При это 50% детей — это выходцы из неблагополучных семей», — указывают в отчете правоохранители.
В этом году Тюмень уже слышали о громком случае с группой подростков, которых прозвали «бандой азербайджанцев». Они избивали людей в торговых центрах и записывали это на камеру, сопровождая оскорблениями, большинству участников не было 18-ти лет. Также тюменцы жаловались на то, что в одном из районов их чуть ли не терроризирует другая банда подростков. По словам жителей ЖК «Преображенский» подростки-хулиганы буллят младших по возрасту детей, в ход идут не только словесные угрозы, но и ножи.
Силовики указывают, что причина подростковой преступности может крыться в недосмотре со стороны родителей, некоторые из которых даже не знают, где их ребенок проводит ночи и выходные. Однако детский психолог Наталья Наумова говорит о том, что проблема намного глубже и не нее нельзя смотреть столь однобоко.
Психолог говорит о том, что чаще всего преступления среди несовершеннолетних — это практически крик о помощи, сигнализирующий о том, что подросток переживает тяжелый период в жизни. Далеко не всегда родители могут решить все возникшие проблемы.
«Я выделила 8 категорий влияния, которые сказываются на поведении подростков и приводят к маргинальным проявлениям. Однако все они ведут к тому, что подросток чувствует себя отчужденным, ненужным обществу, это и толкает его на преступление», — указывает Наумова.
Первый фактор, выделенный экспертом, касается социально-экономической среды, в которой растет подросток. Уровень бедности, безработица среди родителей и недостаток финансовых ресурсов могут создать среду, способствующую совершению правонарушений. Подростки из неблагополучных семей могут стремиться к быстрой наживе, что приводит к кражам и работе в сфере наркобизнеса.
Нельзя отрицать что и семья играет критическую роль в формировании личности подростка. Однако дело тут не в родительском надзоре. Дети, растущие в семьях с конфликтами, насилием или пренебрежением, чаще становятся преступниками. Отсутствие родительской поддержки и любви может привести к тому, что подростки ищут признание и поддержку в уличной культуре или среди сверстников, которые могут вовлечь их в криминальные действия.
Кстати, влияние оказывают и сверстники. Давление со стороны группы может заставить подростка участвовать в преступных действиях, чтобы утвердить свой статус или избежать насмешек. Стремление быть принятым в компании часто становится мощным мотиватором для преступлений.
Также особое влияние оказывают психологические факторы. Психологическое и эмоциональное состояние подростков также может влиять на их склонность к правонарушениям. Молодые люди, испытывающие стресс, депрессию или эмоциональные проблемы, могут принимать импульсивные решения, не задумываясь о последствиях.
«Нередко к преступлениям приводят низкая самооценка и недостаток социальных навыков, что может вынудить подростков прибегать к насилию или другим правонарушениям для утверждения своей значимости», — указывает Наумова.
Неудачи в учебе могут также стать причиной подростковой преступности. Низкий уровень образования и отсутствие перспектив на будущее могут заставить подростков искать альтернативные способы достижения целей. Ребята, не видящие смысла в учебе, могут искать легкие деньги и развлечения в криминальном мире.
Нельзя исключать влияние медиа и культуры. Современная поп-культура может оказывать значительное влияние на подростков. Нередко в фильмах, играх и музыке пропагандируются насилие и криминальные действия как способ достижения успеха или признания. Подростки, подверженные этому влиянию, могут воспринимать криминальное поведение как норму.
Наумова указывает и на отсутствие социальных программ. Она отмечает, что невозможность реализоваться в здоровой подростковой среде может толкать несовершеннолетних на преступления.
И последний фактор, выделенный психологом, касается негативного окружения. Культурные условия также могут влиять на уровень подростковой преступности. В районах с высокой преступностью и плохой репутацией молодежь может сталкиваться с большей вероятностью вовлечения в преступные действия. Так, считается, что на Войновке, Лесобазе и других районах, считающихся криминальными, жить опасно не только из-за риска стать жертвой преступления, но и из-за возможности стать соучастником.
Как говорит Наумова, подростки решаются на преступления чаще из-за совокупности нескольких вышеперечисленных факторов. В крайне редких случаях к криминальному пути приводит только один из них.
«А потому, чтобы подросток не пошел по кривой дорожке, нужно обеспечивать ему комфортную и безопасную среду. Эта ответственность, безусловно, отчасти лежит на родителях, но также на учреждениях, где бывают несовершеннолетние, на деятелях культуры и правоохранителях. Работа должна вестись комплексно», — указывает Наумова.
К тому же, как говорит психолог, вестись она должна повсеместно, так как в России за последний год на 22% увеличилось число особо тяжких преступлений, которые совершили несовершеннолетние.