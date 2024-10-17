Не та дорожка. Почему тюменские подростки выбирают преступный образ жизни?

В этом году Тюмень уже слышали о громком случае с группой подростков, которых прозвали «бандой азербайджанцев». Они избивали людей в торговых центрах и записывали это на камеру, сопровождая оскорблениями, большинству участников не было 18-ти лет. Также тюменцы жаловались на то, что в одном из районов их чуть ли не терроризирует другая банда подростков. По словам жителей ЖК «Преображенский» подростки-хулиганы буллят младших по возрасту детей, в ход идут не только словесные угрозы, но и ножи.