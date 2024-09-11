Хоббихорсеры, квадроберы и терианцы: что не так с увлечениями тюменских детей?

Сейчас на улицах Тюмени можно встретить детей в масках животных и с игрушечными лошадками на палке. Однако такие игрушки были и детей и десятки лет назад. Разница лишь в том, как они использовались и как к ним относились. Если раньше это все было лишь игрушками, то уже сейчас — это неофициальные вид спорта и целая субкультура со своими правилами для участников. Такой подход к играм детских психолог Наталья Наумова считает характерным для современности.