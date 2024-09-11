Хоббихорсеры, квадроберы и терианцы: что не так с увлечениями тюменских детей?

Posted 11 сентября, 06:23
Published 11 сентября, 06:23
Modified 11 сентября, 06:28
Updated 11 сентября, 06:28
Сейчас на улицах Тюмени можно встретить детей в масках животных и с игрушечными лошадками на палке. Однако такие игрушки были и детей и десятки лет назад. Разница лишь в том, как они использовались и как к ним относились. Если раньше это все было лишь игрушками, то уже сейчас — это неофициальные вид спорта и целая субкультура со своими правилами для участников. Такой подход к играм детских психолог Наталья Наумова считает характерным для современности.
«Сейчас слово „субкультуры“ уже не совсем актуально, потому что объединения детей и подростков чаще становятся кратковременными, они завязаны на трендах, а потому это скорее „клубы по интересам“. Но основная причина объединяй остается прежней — это борьба с одиночеством, попытки найти тех, кто тебя понимает и возможность выделится среди сверстников», — указал специалист в разговоре с «Нашим городом».
Однако не все готовы принять такие способы самовыражения. Среди взрослого поколения и сверстников есть те, кто без осуждения относится к новым течениям, но есть и те, кто требует их запрета и даже разжигает травлю. Нужны ли эти запреты и общественное осуждение? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит разобраться в каждом из современных видов непринимаемых обществом хобби.
Хоббихорсинг — это увлечение, неофициальный вид спорта, характерным для которого является езда на игрушечных лошадях (хорсах) и выполнение трюков с ними. Это течение зародилось в эпоху нулевых в Финляндии. Широкое распространение оно получило после того, как хоббихорсеры начали выкладывать свои трюки в сеть, так у них появились единомышленники.
К нынешнему моменту появилась даже Ассоциация хоббихорсинга России, устраивающая соревнования для почитателей течения. В Тюмени отдельной крупной организации нет, однако некоторые местные детские сады проводили для своих воспитанников тренировки по новому виду спорта и даже организовывали регулярные занятия.
«Веселые соревнования на лошадках, которые прошли в нашей группе детского сада еще больше внесли азарта, смеха и радости. Соревнования проходили между 2 командами детей, у каждой команды была готова форма, название и девиз. Дети учились скакать как настоящие жокеи!», — рассказывают о занятиях в детском саду №146.
Хоббихорсинг можно назвать одним из менее осуждаемых видов современных детских хобби. Однако и его часто высмеивают в интернете. Особой травле подвергается отношение «всадника» к своему коню, как к настоящему, что тоже характерно для хоббихорсинга. По мнению культуролога Дмитрия Паклина, изучающего современные течения, проявление фантазии в таком ключе и становится причиной осуждения противников течения.
«Но это интересный феномен. Когда ребенок говорит с куклой или плюшевым мишкой, представляя, что она ему отвечает, людей это не смущает. Но коня на палке пока не все готовы принять. Хотя ориентиры, которым следуют хоббихорсеры, вполне базовые — спорт, дружба, любовь к животным и так далее. Это все очень характерно для детей и младших подростков», — сообщил «Нашему городу» специалист.
Однако Паклин говорит о том, что хоббихорсинг — это уже угасающий тренд, ценители этого направления скорее всего останутся, но будут малочисленными.
Квадробинг — это увлечение, неофициальный вид спорта, для которого характерно копирование поведения животных. Это направление пришло к нам из США. Течение можно назвать сейчас самым популярным и обсуждаемым. Мало в огонь подлил и недавний скандал на концерте популярной исполнительницы Мии Бойко, которой привели на сцену маленькую квадробершу, но артистка стала публично осуждать ребенка и искать поддержку своей точки зрения в толпе. После этого многие известные личности встали на защиту ребенка и записали видео в масках квадроберов.
У представителей этого течения пока нет своей ассоциации, однако ребята объединяются в небольшие группы и проводят встречи и тренировки самостоятельно. Известно, что в Тюмени квадроберы часто собирались в Березовой роще. Причем практикуют квадробинг, как дети, так и подростки.
Мы пообщались с представителями течения и выяснилось, что ребята помладше чаще всего выбирают квадробинг из-за его популярности и интересу к красивым и реалистичным маскам. Ребята постарше ценят скорее акробатическую составляющую и возможность делать то, чего другие не умеют.
«Я очень люблю кошек. Они красиво двигаются. И мне интересно пытаться повторять за ними, это на самом деле не так просто. Многие этого не понимают, но мне как-то все равно, у меня есть те, кто это поддерживает», — рассказал «Нашему городу» один из местных квадроберов.
Однако люди, замечая, как дети в масках животных прыгают по траве и мяукают бьют тревогу и считают, что такое увлечение для детей опасно. Уже ни раз квадробинг предлагали запретить. Специалист центра детского развития Ирина Лаврова считает, что у запрета есть основания, однако в квадробинге есть и свои плюсы.
«Понятное дело, что случаи, когда дети начинают питаться кошачьим кормом или прыгать на собак во дворе, то такое поведение требует коррекции. Однако запрет породит лишь больший интерес. К тому же, если ситуация не выходит за рамки и ребенок просто „играет в кошечку“, то в этом нет ничего плохого, у ребенка работает воображение, он физически развивается», — высказалась специалист в разговоре с «Нашим городом».
А Дмитрий Паклин говорит о том, что ценностные ориентиры квадроберов схожи с теми, что отмечались и у хоббихорсеров. Также течение часто выбирают ценители японской анимации, так как в аниме часто присутствуют люди-животные, которых называют «фурри». Однако квадроберов можно назвать отчасти и представителями субкультуры теририанства.
Терианство — это течение, для которого характерно отождествление себя с животным. Здесь речь уже не о внешнем сходстве с животным, а внутренним отождествлением себя с ним. Культуролог отмечает, что концепция течения завязана на теме «раскрытия внутреннего зверя».
«Вот это течение, в котором многих может „унести“, особенно в переходный период, когда дети сталкиваются с первыми проблемами в школе, со сверстниками или в отношениях с родителями. И попытки „стать животным“ можно считать в этом случае вариантом ухода от реальности», — говорит детских психолог Наумова.
В Тюмени терианцы пока встречаются редко, зачастую они активны в социальных сетях, там они находят поддержку единомышленников и рассуждают о том, что в них больше животного, нежели человеческого.
Часто указанные выше направления люди считают психическим отклонением. Однако, как говорит врач-психиатр Полина Сотникова, во всех трех направлениях есть грань, за пределами которой все проявления — это просто игра.
«И в советское время наряжались в животных и имитировали их поведение. Ползать на четвереньках за кошкой считалось нормой для ребенка. Но сейчас к этому добавились маски и все это вышло в сеть — вот и причина скандала. На деле же, до тех пор пока ребенок не проявляет агрессии и не „застревает“ в придуманном образе, никакой проблемы нет», — объяснила врач.
Важно, чтобы ребенок отделял свою личность от выдуманной и игрушечных существо от настоящих. В этом случае любое увлечение считается вариантом нормы. А вот негативную реакцию на квадроберов, хоббихоресеро и терианцев можно назвать неофобией (боязнью чего-то нового — прим. ред).
Также распространено мнение, что на современные хобби детей подсаживают западные деятели. Отчасти у этой версии есть право на существование, однако оно не так глобально, как может показаться, об этом рассказал политолог Максим Дерябин.
«У многих этих направлений западные истоки. Но нельзя сказать, что ведется какая-то активная пропаганда этих игр. Однако тут стоит обратить внимание на иной аспект — пропаганду свободной самоидентификации. В той же Америке сейчас имеются проблемы с тем, что этот процесс вышел из-под контроля и он вызывает общественные волнения», — рассказал специалист.
Как показал опрос экспертов, в большей степени новые хобби для детей безопасны. К тому же они во многом завязаны на трендах, которые достаточно скоротечны. Как говорит культуролог Паклин, скорее всего на смену этим течения придет другие, которые тоже будут казаться «странными».
«Это измененные субкультуры по сути. Вспомните, как все шарахались от готов или панков. Только здесь даже нет разрушительного ядра. Основная концепция всех направлений вполне миролюбивая и специфично детская. Если не популяризировать эти направления, то они уже через полгода исчезнут и сменятся новыми», — говорит специалист.
Однако, если поведение детей становится опасным для них или для окружающих, то это уже повод обратиться к специалисту. В остальных случаях, когда за рамки игры увлечение не выходит, стоит поддержать ребенка, а не подвергать его травле.
«Ошибочно полагать, что нездоровое поведение — это вот эти игры. Нездоровое поведение — это оскорблять детей и высмеивать за игры. Такое может стать причиной проблем в будущем. Нам необходимо направлять детей, поддерживать их», — считает психолог Наумова.
Также специалисты отмечают, что тренды уйдут быстрее, если станут меньше обсуждаться и подвергаться критике.
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