Обещали заплатить 5 миллионов: на севере Тюменской области школьники сожгли вертолет

На севере Тюменской области за 5 миллионов школьники сожгли вертолет

Сюжет Дети

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 сентября этого года. Двое подростков в возрасте 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска через дырку в заборе, облили стоящий там вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли.