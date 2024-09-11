Обещали заплатить 5 миллионов: на севере Тюменской области школьники сожгли вертолет

Posted 11 сентября, 08:52
Published 11 сентября, 08:52
Modified 11 сентября, 08:54
Updated 11 сентября, 08:54
По данным тг-канала Baza, поджигали воздушное средство ребята при помощи сигарет — воткнули окурок в горючую жидкость, вследствие чего произошел взрыв.
С места происшествия поджигатели сбежали. Правда, задержали их в течение часа — из-за взрыва школьники получили ожоги и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Вертолет же выгорел практически полностью — от него остался только хвост.
Во время разговора с сотрудниками правоохранительных органов, поджигатели признались, за «работу» им обещали заплатить 5 миллионов рублей. Также выяснилось, что несколькими днями ранее они подожгли вышку сотовой связи по заданию кураторов и получили за это 30 тысяч рублей.
По данным источников в авиаотрасли, ответственность за поджог вертолета Ми-8 будут нести владельцы аэропорта — авиакомпания Utair, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник, 9 сентября, в Тобольске в Александровском саду сгорел автобус, принадлежавший дорожной службе. Во время ЧП, к счастью, никто не пострадал.