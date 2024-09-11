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Posted 11 сентября, 08:52

Published 11 сентября, 08:52

Modified 11 сентября, 08:54

Updated 11 сентября, 08:54

На севере Тюменской области за 5 миллионов школьники сожгли вертолет

Обещали заплатить 5 миллионов: на севере Тюменской области школьники сожгли вертолет

11 сентября 2024, 08:52

На севере Тюменской области за 5 миллионов школьники сожгли вертолет

Сюжет
Дети
Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 сентября этого года. Двое подростков в возрасте 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска через дырку в заборе, облили стоящий там вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли.

По данным тг-канала Baza, поджигали воздушное средство ребята при помощи сигарет — воткнули окурок в горючую жидкость, вследствие чего произошел взрыв.

С места происшествия поджигатели сбежали. Правда, задержали их в течение часа — из-за взрыва школьники получили ожоги и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Вертолет же выгорел практически полностью — от него остался только хвост.

Во время разговора с сотрудниками правоохранительных органов, поджигатели признались, за «работу» им обещали заплатить 5 миллионов рублей. Также выяснилось, что несколькими днями ранее они подожгли вышку сотовой связи по заданию кураторов и получили за это 30 тысяч рублей.

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По данным источников в авиаотрасли, ответственность за поджог вертолета Ми-8 будут нести владельцы аэропорта — авиакомпания Utair, пишет Ура.Ру.

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