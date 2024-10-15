Тюменский политолог рассказал о стрельбе из гранатомета по кабинету губернатора

Posted 15 октября, 14:23
Published 15 октября, 14:23
Modified 15 октября, 14:32
Updated 15 октября, 14:32
Не утихают споры и обсуждения относительно ряда последних действий некоторых глав регионов. Обозреватели и аналитики продолжают обсуждать заявление о «кровной мести», сделанное главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а также некультурный жест главы Забайкальского края Александра Осипова, который буквально вытер внутренности своего носа о подчиненную. Сюда же — портрет Че Гевары в кабинете губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
По мнению Тг-канала «Кремлевский бесбашенник», губернаторы натурально почувствовали региональную вольницу в стиле «лихих 1990-х гг.», но с поправкой на дух времени.
Вольницей принято называть поведение людей из разных общественных слоев, независимых и своевольных, которые по сложившимся социальным условиям поставлены вне официального общества. Такие люди не живут в условиях стеснения своих свобод, дерзкие и самовольные. Также они игнорируют основные законы общества, нормы морали и нравственности, презирают людей, живущих по этим самым правилам.
«Почему губернаторы так себя ведут? Потому что могут себе это позволить. Ведут так, потому что на общественное мнение обращают все меньше внимания. Считают, что общество все примет, а если и не примет — промолчит», — пишет «Кремлевский безбашенник».
Дополняется это утверждение тем, что даже с четким пониманием негативного медийного эффекта никто из вышеперечисленных не попытался как-то опровергнуть или хотя бы оправдаться за такой ляп. В таких условиях губернаторы могут позволять себе все больше и больше, но с условием выполнения ключевых вопросов, поставленных перед федеральным центром.
На пост Тг-канала отреагировал политолог Александр Безделов, призвав подписчиков своего паблика поменьше читать подобные политически каналы с «инсайдами». По его мнению, авторы совсем не понимают процессов, о которых пишут.
«В частности, тут ясно, что человек абсолютно не знает ничего ни о работе современного губернатора, ни о 90-х. Ноль информации по теме, которую пытается раскрыть в тексте», — пишет Безделов.
В своем объяснении автор описывает атмосферу 90-х годов Тюмени. Он же подчеркивает, что на фоне других регионов Тюмень была относительно спокойным регионом в этот период. В это время губернатором был Леонид Рокецкий, которого Безделов не любит, но и не считает «абсолютным злом».
В городе были рабочие, насколько возможно в то время, правоохранительные органы и знаменитый рижский ОМОН, так что криминала было пусть не сильно, а все же меньше, чем в соседних областях.
«Но… в кабинете губернатора Тюменской области до сих пор стоят бронированные окна, которые поставили в 90-е после того, как по ним тогда стреляли из гранатомета», — подчеркивает политолог.
И здесь же он дополняет, что еще вице-губернатор Тюменской области в 1996 году застрелился прямо в рабочем кабинете из табельного оружия, которое было положено иметь чиновнику.
Продолжая говорить о «вольнице», автор напомнил, что супруге Рокецкого принадлежали крупный местный банк, крупнейшая гостиница, телекомпания и куча всего плюс пара страховых компаний сына губернатора. Помощник главы области и близкий к нему депутат «в один прекрасный день» с ротой охраны здания администрации захватили крупнейший частный банк-конкурент бизнеса супруги губернатора. И якобы никому за это ничего не было.
«Сейчас если губернатор региона выйдет в кроссовках дороже пары десятков тысяч рублей, не евро, то об этом напишут несколько телеграм-каналов вместе с парой СМИ. А если у него ещё и часы не „Заря“, то могут и во враги народа записать», — иронизирует Безделов.
И здесь же он отмечает, что сейчас назначения в региональные правительства представляют из себя настоящую спецоперацию, в которую на уровне согласования замешаны администрация президента, полпредство, а проверяет полиция и ФСБ. Из центра буквально ежедневно приходят «терабайты» указаний и требований, а все исходящие из правительства документы вначале попадают в прокуратуру, а затем уже и на исполнение.
«Так что современный чиновник, это человек, который слово вольница последний раз слышал в повести Гоголя „Тарас Бульба“. И это я не театрально преувеличиваю, нет. Я довольно часто общаюсь с чиновниками сейчас и могу сравнивать с тем, что было в 90-е, потому что тогда я тоже с ними общался», — резюмирует политолог.