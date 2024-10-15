Тюменский политолог рассказал о стрельбе из гранатомета по кабинету губернатора

И здесь же он отмечает, что сейчас назначения в региональные правительства представляют из себя настоящую спецоперацию, в которую на уровне согласования замешаны администрация президента, полпредство, а проверяет полиция и ФСБ. Из центра буквально ежедневно приходят «терабайты» указаний и требований, а все исходящие из правительства документы вначале попадают в прокуратуру, а затем уже и на исполнение.