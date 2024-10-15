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Posted 15 октября, 12:45

Published 15 октября, 12:45

Modified 15 октября, 12:45

Updated 15 октября, 12:45

Тюменку вернули с того света

Вернули с того света: тюменские врачи спасли женщину, пережившую клиническую смерть

15 октября 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney

Тюменку вернули с того света

Как рассказали в информационном центре регионального правительства, к жизни вернули тюменку, которая пережила клиническую смерть. Сейчас она проходит реабилитацию.

33-летнюю женщину в крайне тяжелом состоянии доставили из Заводоуковска в Тюмень. Она была доставлена сотрудниками Центра медицины катастроф.

Уточняется, что женщину подкосило из-за ранее перенесенных заболеваний: сахарного диабета и недолеченных инфекционных болезней.

До госпитализации она перенесла несколько операционных вмешательств. В состоянии клинической смерти находилась примерно десять минут. Врачи оставили ее на аппарате искусственной вентиляции легких, она провела в больнице больше месяца. Сейчас жительница Тюменской области амбулаторно проходит реабилитацию.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области дети начали чаще болеть микоплазменной пневмонией, которая протекает практически бессимптомно. Но в запущенных случаях может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

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