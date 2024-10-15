Вернули с того света: тюменские врачи спасли женщину, пережившую клиническую смерть

До госпитализации она перенесла несколько операционных вмешательств. В состоянии клинической смерти находилась примерно десять минут. Врачи оставили ее на аппарате искусственной вентиляции легких, она провела в больнице больше месяца. Сейчас жительница Тюменской области амбулаторно проходит реабилитацию.