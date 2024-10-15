Вернули с того света: тюменские врачи спасли женщину, пережившую клиническую смерть

Posted 15 октября, 12:45
Published 15 октября, 12:45
Modified 15 октября, 12:45
Updated 15 октября, 12:45
33-летнюю женщину в крайне тяжелом состоянии доставили из Заводоуковска в Тюмень. Она была доставлена сотрудниками Центра медицины катастроф.
Уточняется, что женщину подкосило из-за ранее перенесенных заболеваний: сахарного диабета и недолеченных инфекционных болезней.
До госпитализации она перенесла несколько операционных вмешательств. В состоянии клинической смерти находилась примерно десять минут. Врачи оставили ее на аппарате искусственной вентиляции легких, она провела в больнице больше месяца. Сейчас жительница Тюменской области амбулаторно проходит реабилитацию.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области дети начали чаще болеть микоплазменной пневмонией, которая протекает практически бессимптомно. Но в запущенных случаях может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.