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Posted 12 октября, 11:47

Published 12 октября, 11:47

Modified 12 октября, 11:49

Updated 12 октября, 11:49

В Тюмени сократилось число заболевших COVID-19

COVID-19 в Тюмени: заболевших стало меньше, но число госпитализаций выросло

12 октября 2024, 11:47
Фото: 1MI

В Тюмени сократилось число заболевших COVID-19

Уровень заболеваемости COVID-19 начал снижаться в Тюменской области. За последнюю неделю число заболевших коронавирусной инфекцией сократилось на 16,5%.

Согласно оперативным данным, за период с 1 по 8 октября COVID-19 был выявлен у 278 человек. Для сравнения, неделей ранее число заболевших практически достигло 340. Одновременно с этим увеличилось количество госпитализаций — с 20 до 33.

По прогнозам медиков, пока расслабляться жителям региона не стоит — пик заболеваемости COVID-19 ожидается ближе к середине декабря 2024 года. Ситуация начнет стабилизироваться лишь к концу февраля 2025 года.

По последним данным, в целом в России за последнюю неделю COVID-19 был выявлен более чем у 33,5 тысячи человек. К сожалению, болезнь унесла жизни 37 жителей страны.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области дети начали чаще болеть микоплазменной пневмонией, которая протекает практически бессимптомно. Но в запущенных случаях может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

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