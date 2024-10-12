COVID-19 в Тюмени: заболевших стало меньше, но число госпитализаций выросло

Posted 12 октября, 11:47
Published 12 октября, 11:47
Modified 12 октября, 11:49
Updated 12 октября, 11:49
Согласно оперативным данным, за период с 1 по 8 октября COVID-19 был выявлен у 278 человек. Для сравнения, неделей ранее число заболевших практически достигло 340. Одновременно с этим увеличилось количество госпитализаций — с 20 до 33.
По прогнозам медиков, пока расслабляться жителям региона не стоит — пик заболеваемости COVID-19 ожидается ближе к середине декабря 2024 года. Ситуация начнет стабилизироваться лишь к концу февраля 2025 года.
По последним данным, в целом в России за последнюю неделю COVID-19 был выявлен более чем у 33,5 тысячи человек. К сожалению, болезнь унесла жизни 37 жителей страны.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области дети начали чаще болеть микоплазменной пневмонией, которая протекает практически бессимптомно. Но в запущенных случаях может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.