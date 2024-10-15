Скоро в Тюмени снова выпадет снег — когда?

Posted 15 октября, 11:10
Published 15 октября, 11:10
Modified 15 октября, 11:13
Updated 15 октября, 11:13
В Тюмени снег выпадет в течение следующих десяти дней. Информация указана на сайте Яндекс.Погода. Небольшой снег прогнозируется в понедельник, 21 октября. Мокрый снег также выпадет во вторник, 22 октября.
Снег будет идти в среду и в четверг, 23 и 24 октября, подчеркивают синоптики.
В течение недели температура воздуха продержится на уровне семи градусов выше нуля. Затем прогнозируется похолодание до -1 градуса. В конце октября будет пасмурно, ожидается небольшой снег и непродолжительный дождь.
Ранее «Наш Город» писал, что полярное сияние тюменцы наблюдали в ночь с 12 на 13 сентября. Тогда ясная погода позволила жителям региона насладиться в полной мере красотой данного природного явления.