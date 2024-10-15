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Posted 15 октября, 11:10

Published 15 октября, 11:10

Modified 15 октября, 11:13

Updated 15 октября, 11:13

Скоро в Тюмени снова выпадет снег — когда?

Скоро в Тюмени снова выпадет снег — когда?

15 октября 2024, 11:10
Фото: 1MI
Совсем скоро в нашем городе пойдет снег. Он выпадет ориентировочно 21–22 октября. Актуальный прогноз размещен на сайте Яндекс.Погода.

В Тюмени снег выпадет в течение следующих десяти дней. Информация указана на сайте Яндекс.Погода. Небольшой снег прогнозируется в понедельник, 21 октября. Мокрый снег также выпадет во вторник, 22 октября.

Снег будет идти в среду и в четверг, 23 и 24 октября, подчеркивают синоптики.

В течение недели температура воздуха продержится на уровне семи градусов выше нуля. Затем прогнозируется похолодание до -1 градуса. В конце октября будет пасмурно, ожидается небольшой снег и непродолжительный дождь.

В Тюмени во вторник температура воздуха составит +6
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Ранее «Наш Город» писал, что полярное сияние тюменцы наблюдали в ночь с 12 на 13 сентября. Тогда ясная погода позволила жителям региона насладиться в полной мере красотой данного природного явления.

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