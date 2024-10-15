Из-за перевозки крупногабаритного груза будет перекрыта тюменская трасса

Posted 15 октября, 12:25
Published 15 октября, 12:25
Modified 15 октября, 12:27
Updated 15 октября, 12:27
Движение транспортных средств на участке федеральной автомобильной дороги Тюмень — Ханты-Мансийск с 244-го по 253-й километры будет перекрыто 16 и 17 октября в период с часа ночи до семи часов утра.
По информации Госавтоинспекции Тюменской области, объезд запланирован через Тобольск по улично-дорожной сети: проспект Дзираева, улица Менделеева, улица Семена Ремезова, улица Защитинская, Уватский тракт.
— В местах ограничения движения службу будут нести наряды ДПС, перевозка крупногабаритного груза будет производиться под сопровождением сотрудников Госавтоинспекции, — указано в сообщении.
Тюменских автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут, а также выбирать оптимальные пути объезда.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 9 сентября 2025 года закрыли для проезда участок Мурманской от Мориса Тореза до Северной. Причина — строительство многофункционального центра.