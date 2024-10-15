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Posted 15 октября, 12:25

Published 15 октября, 12:25

Modified 15 октября, 12:27

Updated 15 октября, 12:27

Из-за перевозки крупногабаритного груза будет перекрыта тюменская трасса

Из-за перевозки крупногабаритного груза будет перекрыта тюменская трасса

15 октября 2024, 12:25
Фото: 1MI
Движение транспорта на участке федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск с 244-го по 253-й километры будет перекрыто. Причина — перевозка крупногабаритного груза.

Движение транспортных средств на участке федеральной автомобильной дороги Тюмень — Ханты-Мансийск с 244-го по 253-й километры будет перекрыто 16 и 17 октября в период с часа ночи до семи часов утра.

По информации Госавтоинспекции Тюменской области, объезд запланирован через Тобольск по улично-дорожной сети: проспект Дзираева, улица Менделеева, улица Семена Ремезова, улица Защитинская, Уватский тракт.

— В местах ограничения движения службу будут нести наряды ДПС, перевозка крупногабаритного груза будет производиться под сопровождением сотрудников Госавтоинспекции, — указано в сообщении.

Тюменских автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут, а также выбирать оптимальные пути объезда.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 9 сентября 2025 года закрыли для проезда участок Мурманской от Мориса Тореза до Северной. Причина — строительство многофункционального центра.

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