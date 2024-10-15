«Охотничья Луна» появится в небе над Тюменью

Posted 15 октября, 12:00
Published 15 октября, 12:00
Modified 15 октября, 12:03
Updated 15 октября, 12:03
Как сообщил тюменский астроном, главный инженер обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов, полнолуние, которое произойдет 17 октября, будет третьим из четырех, самым близким суперлунием этого года.
— Видимый диаметр Луны увеличится примерно на 8 процентов. Вечером восходящая Луна будет казаться особенно большой благодаря «иллюзии Луны». Название «Охотничья луна» это полнолуние получило потому, что в это время года поля уже убраны, и легче выслеживать зверей, — объяснил нам астроном.
Интересно, что в октябрьское полнолуние Луна помогала охотникам, освещая землю всю ночь — от заката до рассвета.
Лучше всего наблюдать за полнолунием получится при ясной погоде в темное время суток. Лунный диск будет выглядеть на 7,9 процентов больше и на 15,7 процентов ярче, чем в обычное полнолуние, отмечают специалисты.
Но в октябре тюменцы увидят не только суперлуние. Самая яркая комета 2024 года C/2023 A3 максимально сблизится с планетой. Небесное тело является непериодической кометой, поэтому уже не вернется в Солнечную систему.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области с 7 на 8 октября могли наблюдать северное сияние. Причиной его возникновения стала сильная магнитная буря.