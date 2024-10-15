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Posted 15 октября, 12:00

Published 15 октября, 12:00

Modified 15 октября, 12:03

Updated 15 октября, 12:03

«Охотничья Луна» появится в небе над Тюменью

«Охотничья Луна» появится в небе над Тюменью

15 октября 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
В предстоящий четверг жители Тюменской области смогут увидеть главное суперлуние. Суперлуние будет самым крупным — спутник окажется на минимальном расстоянии от поверхности планеты.

Как сообщил тюменский астроном, главный инженер обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов, полнолуние, которое произойдет 17 октября, будет третьим из четырех, самым близким суперлунием этого года.

— Видимый диаметр Луны увеличится примерно на 8 процентов. Вечером восходящая Луна будет казаться особенно большой благодаря «иллюзии Луны». Название «Охотничья луна» это полнолуние получило потому, что в это время года поля уже убраны, и легче выслеживать зверей, — объяснил нам астроном.

Интересно, что в октябрьское полнолуние Луна помогала охотникам, освещая землю всю ночь — от заката до рассвета.

Лучше всего наблюдать за полнолунием получится при ясной погоде в темное время суток. Лунный диск будет выглядеть на 7,9 процентов больше и на 15,7 процентов ярче, чем в обычное полнолуние, отмечают специалисты.

Но в октябре тюменцы увидят не только суперлуние. Самая яркая комета 2024 года C/2023 A3 максимально сблизится с планетой. Небесное тело является непериодической кометой, поэтому уже не вернется в Солнечную систему.

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Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области с 7 на 8 октября могли наблюдать северное сияние. Причиной его возникновения стала сильная магнитная буря.

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