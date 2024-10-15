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Posted 15 октября, 13:03

Published 15 октября, 13:03

Modified 15 октября, 13:09

Updated 15 октября, 13:09

В Тюмени построят новую дорожную развязку, а пациенты жалуются на еду в больницах

В Тюмени построят новую дорожную развязку, а пациенты жалуются на еду в больницах

15 октября 2024, 13:03
Фото: 1MI
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Новую дорожную развязку построят у Червишевского кладбища в Тюмени, работы уже начались. Тем временем, тюменцы возмущены организацией питания в лечебных учреждениях.

В Тюмени построят новую развязку

Новую развязку у Червишевского кладбища построят в Тюмени. Она станет частью масштабного проекта — Южного обхода. Заметим, данный участок является частью Тюменской агломерации, что позволяет его активнее развивать.

Работы по строительству новой развязки уже начались, уточнили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Новую развязку у Червишевского кладбища построят в Тюмени
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Тюменку вынуждают взять на себя миллионные недостачи сети аптек

Недавно по тюменским филиалам сети аптек «Апрель» образовалась недостача на миллионы рублей. Сейчас эту сумму пытаются взыскать с одного человека (!). Девушку, которая трудоустроена в аптеке по сей дей, обвиняют в хищении средств на сумму более двух миллионов рублей. Тюменка рассказала, что работодатель очень настойчиво просит ее возместить эту сумму, однако пока ей неизвестно, откуда она взялась.

Как рассказывают сотрудники, в этой сети аптек на работу якобы выходят люди без образования, и им позволяют продавать медикаменты, в том числе рецептурные. Что на самом деле происходит в аптеках?

Апрельский розыгрыш: тюменку вынуждают взять на себя миллионные недостачи сети аптек
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Житель Заводоуковска погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб Олег Чердынцев из Заводоуковска Тюменской области. Ему было 55 лет. Мужчина принимал участие во второй чеченской кампании, 15 лет отслужил в правоохранительных органах.

Прощание с бойцом СВО прошло сегодня, 15 октября, в Свято-Георгиевском храме в Заводоуковске. Также состоялся поминальный обед. У мужчины остались дети и внуки.

«Любимый муж, папа, дедушка»: на СВО погиб пожилой полицейский из Заводоуковска
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Тюменцы жалуются на организацию питания в больницах

Тюменцы возмущены организацией питания в лечебных учреждениях областной столицы. Недовольства пациенты высказали в социальных сетях. Они говорят, что «супы непонятной субстанции, тефтели во вторых блюдах на 98 процентов состоят из риса». Замечаний нет только к чаю и компоту. Люди признаются, что раньше еда была более качественной.

При этом в департаменте здравоохранения Тюменской области в ответ на претензии пациентов ответили, что тщательно следят за качеством продукции.

Тюменцы пожаловались на организацию питания в больницах
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Тюменцы пожаловались на чрезмерное количество мигрантов

Большая часть жителей региона, 80 процентов, отмечает, что в Тюменской области в настоящее время наблюдается наплыв трудовых мигрантов. Только 11 процентов отметили, что число иностранцев находится в адекватном количестве.

Ранее стало известно, что в Тюменской области увеличилось число тяжких преступлений, в том числе убийств, совершенных мигрантами.

Тюменцы считают, что в регионе живет слишком много мигрантов
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