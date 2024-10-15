В Тюмени построят новую дорожную развязку, а пациенты жалуются на еду в больницах

Недавно по тюменским филиалам сети аптек «Апрель» образовалась недостача на миллионы рублей. Сейчас эту сумму пытаются взыскать с одного человека (!). Девушку, которая трудоустроена в аптеке по сей дей, обвиняют в хищении средств на сумму более двух миллионов рублей. Тюменка рассказала, что работодатель очень настойчиво просит ее возместить эту сумму, однако пока ей неизвестно, откуда она взялась.