В Тюмени построят новую дорожную развязку, а пациенты жалуются на еду в больницах

Posted 15 октября, 13:03
Published 15 октября, 13:03
Modified 15 октября, 13:09
Updated 15 октября, 13:09
Новую развязку у Червишевского кладбища построят в Тюмени. Она станет частью масштабного проекта — Южного обхода. Заметим, данный участок является частью Тюменской агломерации, что позволяет его активнее развивать.
Работы по строительству новой развязки уже начались, уточнили в Главном управлении строительства Тюменской области.
Недавно по тюменским филиалам сети аптек «Апрель» образовалась недостача на миллионы рублей. Сейчас эту сумму пытаются взыскать с одного человека (!). Девушку, которая трудоустроена в аптеке по сей дей, обвиняют в хищении средств на сумму более двух миллионов рублей. Тюменка рассказала, что работодатель очень настойчиво просит ее возместить эту сумму, однако пока ей неизвестно, откуда она взялась.
Как рассказывают сотрудники, в этой сети аптек на работу якобы выходят люди без образования, и им позволяют продавать медикаменты, в том числе рецептурные. Что на самом деле происходит в аптеках?
В зоне специальной военной операции погиб Олег Чердынцев из Заводоуковска Тюменской области. Ему было 55 лет. Мужчина принимал участие во второй чеченской кампании, 15 лет отслужил в правоохранительных органах.
Прощание с бойцом СВО прошло сегодня, 15 октября, в Свято-Георгиевском храме в Заводоуковске. Также состоялся поминальный обед. У мужчины остались дети и внуки.
Тюменцы возмущены организацией питания в лечебных учреждениях областной столицы. Недовольства пациенты высказали в социальных сетях. Они говорят, что «супы непонятной субстанции, тефтели во вторых блюдах на 98 процентов состоят из риса». Замечаний нет только к чаю и компоту. Люди признаются, что раньше еда была более качественной.
При этом в департаменте здравоохранения Тюменской области в ответ на претензии пациентов ответили, что тщательно следят за качеством продукции.
Большая часть жителей региона, 80 процентов, отмечает, что в Тюменской области в настоящее время наблюдается наплыв трудовых мигрантов. Только 11 процентов отметили, что число иностранцев находится в адекватном количестве.
Ранее стало известно, что в Тюменской области увеличилось число тяжких преступлений, в том числе убийств, совершенных мигрантами.