Вильфанд: Тюменскую область в начале сентября ждут заморозки до -2

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
«В начале месяца на юге Тюменской области прогнозируются заморозки ночью от -2 до -5 градусов. Это связано с тем, что по восточной периферии антициклона проходят холодные воздушные массы с Северного Ледовитого океана», — пояснил он ТАСС.
По данным метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС, во вторник в Тюменской области ожидаются дожди, ветер до 11-14 м/с, понижение температуры воздуха днем до +11…+16, в ночные часы до +8…+13. В среду и четверг, 4 и 5 сентября, существенно погода не изменится: дожди, ветер с порывами до 14-16 м/с и максимальная температура воздуха +9….+14.
В Тюмени во вторник, 3 сентября, синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Максимальная дневная температура воздуха составит +9…+14. В среду, 4 сентября, в областную столицу придут осадки, а столбики термометров опустятся до +9…+11.