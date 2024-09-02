Вильфанд: Тюменскую область в начале сентября ждут заморозки до -2

По данным метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС, во вторник в Тюменской области ожидаются дожди, ветер до 11-14 м/с, понижение температуры воздуха днем до +11…+16, в ночные часы до +8…+13. В среду и четверг, 4 и 5 сентября, существенно погода не изменится: дожди, ветер с порывами до 14-16 м/с и максимальная температура воздуха +9….+14.