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В центре Тюмени на 3 недели перекрыли дороги из-за строительства корпуса ТюмГУ

Центр Тюмени перекрыли до конца сентября из-за строительства корпуса ТюмГУ

2 сентября 2024, 07:11
Фото: 1MI

В центре Тюмени на 3 недели перекрыли дороги из-за строительства корпуса ТюмГУ

Проезд транспортных средств будет закрыт на участках улиц Семакова — от Республики до Володарского и на Володарского — от здания №7 до Республики.

Движение ограничат с связи со строительством нового корпуса Тюменского государственного университета со 2 по 25 сентября 2024 года. Альтернативные маршруты организуют по улицам Кирова, Володарского и Республики.

Фото: Тюмень. Администрация города.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром многокилометровые пробки наблюдались на 2-й Луговой, Челюскинцев и Республики. Причиной затора стало не только начало учебного года, но и перекрытый участок улицы Ленина, где ведутся работы по реконструкции.

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