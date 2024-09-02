Центр Тюмени перекрыли до конца сентября из-за строительства корпуса ТюмГУ

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром многокилометровые пробки наблюдались на 2-й Луговой, Челюскинцев и Республики. Причиной затора стало не только начало учебного года, но и перекрытый участок улицы Ленина, где ведутся работы по реконструкции.