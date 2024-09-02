Центр Тюмени перекрыли до конца сентября из-за строительства корпуса ТюмГУ

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Движение ограничат с связи со строительством нового корпуса Тюменского государственного университета со 2 по 25 сентября 2024 года. Альтернативные маршруты организуют по улицам Кирова, Володарского и Республики.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром многокилометровые пробки наблюдались на 2-й Луговой, Челюскинцев и Республики. Причиной затора стало не только начало учебного года, но и перекрытый участок улицы Ленина, где ведутся работы по реконструкции.