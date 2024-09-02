Десятки миллионов рублей потратят тюменские власти на покупку отечественных авто

Отметим, в настоящее время стоимость автомобилей «Москвич 6» варьируется от 1 миллионов 136 тысяч рублей до 3 миллионов 116 тысяч рублей. Стоимость от комплектации. Наиболее дешевые автомобили комплектации «Комфорт», самые дорогие — «Москвичи 6» комплектации «Техно».