Десятки миллионов рублей потратят тюменские власти на покупку отечественных авто

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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В документах указано, что поставщик должен поставить десять седанов марки «Москвич 6» или эквивалентных данной марки автомобилей. Транспортные средства должны быть оснащены антиблокировочной, антипробуксовочной системами, климат-контролем, датчками парковки, иммобилайзером, кнопкой запуска двигателя. Также в наличии должен быть комплекс зимней резины, а сиденья салона обшиты кожей.
Поставить автомобили необходимо 15 ноября 2024 года.
Отметим, в настоящее время стоимость автомобилей «Москвич 6» варьируется от 1 миллионов 136 тысяч рублей до 3 миллионов 116 тысяч рублей. Стоимость от комплектации. Наиболее дешевые автомобили комплектации «Комфорт», самые дорогие — «Москвичи 6» комплектации «Техно».
Заявки на участие в тендере будут принимать до 6 сентября, подведение итогов запланировано на 10 сентября 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличился срок продажи подержанных автомобилей почти в два раза. В среднем сегодня автовладельцы продают машины в течение 62 дней.