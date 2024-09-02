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Власти Тюмени закупают 10 автомобилей «Москвич 6» за 31 миллион рублей

Десятки миллионов рублей потратят тюменские власти на покупку отечественных авто

2 сентября 2024, 06:10
Фото: Завод «Москвич»

Власти Тюмени закупают 10 автомобилей «Москвич 6» за 31 миллион рублей

Власти Тюмени объявили тендер на поставку десяти легковых автомобилей «Москвич». Соответствующая закупка стоимостью 31 миллион рублей размещена на портале Госзкупки.
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В документах указано, что поставщик должен поставить десять седанов марки «Москвич 6» или эквивалентных данной марки автомобилей. Транспортные средства должны быть оснащены антиблокировочной, антипробуксовочной системами, климат-контролем, датчками парковки, иммобилайзером, кнопкой запуска двигателя. Также в наличии должен быть комплекс зимней резины, а сиденья салона обшиты кожей.

Поставить автомобили необходимо 15 ноября 2024 года.

Отметим, в настоящее время стоимость автомобилей «Москвич 6» варьируется от 1 миллионов 136 тысяч рублей до 3 миллионов 116 тысяч рублей. Стоимость от комплектации. Наиболее дешевые автомобили комплектации «Комфорт», самые дорогие — «Москвичи 6» комплектации «Техно».

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Заявки на участие в тендере будут принимать до 6 сентября, подведение итогов запланировано на 10 сентября 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличился срок продажи подержанных автомобилей почти в два раза. В среднем сегодня автовладельцы продают машины в течение 62 дней.

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