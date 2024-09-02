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Тюменка пожаловалась на водителя Lexus, сбивающего каждый год детей в деревне

Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне

2 сентября 2024, 08:10
Фото: nashgorod.ru

Тюменка пожаловалась на водителя Lexus, сбивающего каждый год детей в деревне

Жительница тюменской деревни Дударева требует привлечь к ответственности 60-летнего водителя Lexus, сбившего на пешеходном переходе 14-летнюю девочку в минувшую пятницу, 30 августа.
Сюжет
Дети

Школьница вместе со своей мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Созидателей. В результате аварии подросток получила травмы.

Женщина утверждает, что автовладелец уже не в первый раз совершает наезды на детей — первое ДТП произошло 31 августа 2023 года в деревне Дударева на улице Тюменской, 52. Тогда под колеса иномарки попала ее дочь — 11-летняя девочка ехала на велосипеде. Водитель Lexus во время поворота налево, при выезде с перекрестка, оказался на встречной полосе и не заметил ребенка.

В результате аварии школьница получила множественные ушибы и ссадины, закрытый перелом костей носа.

«Ровно год назад в этом же районе была сбита моя 11-летняя дочь этим же мужчиной на этой же машине. Дочка получила многочисленные травмы и ушибы (средняя степень тяжести). Водителя прав не лишили, хотя он ехал по „встречке“ и сбил ребенка на пешеходном переходе. И вот снова он сбивает девочку. Может правоохранительные органы начнут действовать? Так нельзя все это оставлять — он сбивает детей и дальше катается», — возмутилась тюменка.
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Согласно документам суда (есть в распоряжении «Нашего Города»), автовладелец свою вину полностью признал и сообщил, что двигался по тестовой дороге с небольшой скоростью. По его словам ребенок выехал на проезжую часть неожиданно, но он понимает, что дорожно-транспортного происшествия должен был избежать.

Тогда суд назначил пожилому мужчине штраф в размере 17 тысяч рублей. Во внимание было принято признание вины и отсутствие ранее фактов привлечения к административной ответственности по статье КоАП «Несоблюдение ПДД во время управления водителем механического ТС, в результате которого произошло ДТП с потерпевшими, получившими травмы средней тяжести».

По словам мамы девочки, уже год она пытается взыскать через суд с автовладельца компенсацию морального вреда — у ребенка до сих пор наблюдаются проблемы с носом и зубами. Также женщина хочет добиться лишения его водительских прав.

«Наш Город» направил запрос в Госавтоинспекцию Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

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Ранее «Наш Город» писал, что на дорогах Тюменской области с начала этого года произошло более 1 тысячи дорожно-транспортных происшетсвий. В авариях погибли более 70 человек, более полутора тысяч получили травмы. Большая часть аварий из числа дорожно-транспортных происшествий на федеральных дорогах произошла на «трассе смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск.

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