Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне

Женщина утверждает, что автовладелец уже не в первый раз совершает наезды на детей — первое ДТП произошло 31 августа 2023 года в деревне Дударева на улице Тюменской, 52. Тогда под колеса иномарки попала ее дочь — 11-летняя девочка ехала на велосипеде. Водитель Lexus во время поворота налево, при выезде с перекрестка, оказался на встречной полосе и не заметил ребенка.