Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:12
Школьница вместе со своей мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Созидателей. В результате аварии подросток получила травмы.
Женщина утверждает, что автовладелец уже не в первый раз совершает наезды на детей — первое ДТП произошло 31 августа 2023 года в деревне Дударева на улице Тюменской, 52. Тогда под колеса иномарки попала ее дочь — 11-летняя девочка ехала на велосипеде. Водитель Lexus во время поворота налево, при выезде с перекрестка, оказался на встречной полосе и не заметил ребенка.
В результате аварии школьница получила множественные ушибы и ссадины, закрытый перелом костей носа.
«Ровно год назад в этом же районе была сбита моя 11-летняя дочь этим же мужчиной на этой же машине. Дочка получила многочисленные травмы и ушибы (средняя степень тяжести). Водителя прав не лишили, хотя он ехал по „встречке“ и сбил ребенка на пешеходном переходе. И вот снова он сбивает девочку. Может правоохранительные органы начнут действовать? Так нельзя все это оставлять — он сбивает детей и дальше катается», — возмутилась тюменка.
Согласно документам суда (есть в распоряжении «Нашего Города»), автовладелец свою вину полностью признал и сообщил, что двигался по тестовой дороге с небольшой скоростью. По его словам ребенок выехал на проезжую часть неожиданно, но он понимает, что дорожно-транспортного происшествия должен был избежать.
Тогда суд назначил пожилому мужчине штраф в размере 17 тысяч рублей. Во внимание было принято признание вины и отсутствие ранее фактов привлечения к административной ответственности по статье КоАП «Несоблюдение ПДД во время управления водителем механического ТС, в результате которого произошло ДТП с потерпевшими, получившими травмы средней тяжести».
По словам мамы девочки, уже год она пытается взыскать через суд с автовладельца компенсацию морального вреда — у ребенка до сих пор наблюдаются проблемы с носом и зубами. Также женщина хочет добиться лишения его водительских прав.
«Наш Город» направил запрос в Госавтоинспекцию Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что на дорогах Тюменской области с начала этого года произошло более 1 тысячи дорожно-транспортных происшетсвий. В авариях погибли более 70 человек, более полутора тысяч получили травмы. Большая часть аварий из числа дорожно-транспортных происшествий на федеральных дорогах произошла на «трассе смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск.