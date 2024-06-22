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В тюменской ГАИ озвучили главные причины ДТП на трассах

Трасса смерти Тюмень — Ханты-Мансийск вошла список самых опасных автодорог

22 июня 2024, 07:49
Фото: 1MI

В тюменской ГАИ озвучили главные причины ДТП на трассах

Более 1 тысячи дорожно-транспортных происшествий произошло на дорога Тюменской области с начала этого года. Погибли 69 человек, порядка 1,5 тысячи человек получили травмы. Об этом сообщил начальник управления Госавтоинспекции региона Андрей Миллер.
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ДТП

На федеральных трассах произошли 142 аварии, которые унесли жизни 41 человека. По сравнению с 2023 уровень аварийности сократился — тогда за аналогичный период на федеральных автодорогах было зафиксировано 164 ДТП, в которых погибли 45 человек.

По словам Миллера, большая часть аварий из числа дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах произошла на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск — 67 ДТП, 18 погибших и более 100 пострадавших.

Однако одновременно с общим снижением числа аварий, в Тюменской области снизилось количество ДТП с участием мотоциклистов до 84 (годом ранее 94 ДТП). Травмы получил 91 человек, 9 человек погибли, тогда как года назад было 3 погибших и 104 пострадавших.

По словам Андрея Миллера, основными причинами дорожно-транспортных происшествий стали нарушения правил дистанции, превышение разрешенной скорости, съезды в кювет.

Ранее «Наш Город» писал, что 15 июня на федеральной трассе Тюмень — Омск в жуткой аварии погибла семья с ребенком. По факту произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело.

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