«Мама, я в Москве»: центр Тюмени в День знаний парализовали пробки

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Водители шутят, что пробки словно в Москве и негодуют из-за закрытой улицы Ленина. На участке от Красина до Челюскинцев проходят работы в рамках второго этапа реконструкции. Движение транспортных средств приостановлено до 1 ноября 2024 года.
Также небольшие пробки зафиксированы на Мельникайте, Профсоюзной, Федюнинского, 50 лет Октября.
Напомним, сегодня в Тюмени начался новый учебный год. В этом году за парты в школах в регионе в целом сядут 257 тысяч учеников. Первый звонок впервые прозвучит для 25,5 тысяч первоклассников.