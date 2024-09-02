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Центр Тюмени в День знаний парализовали пробки

«Мама, я в Москве»: центр Тюмени в День знаний парализовали пробки

2 сентября 2024, 04:47
Фото: 1MI

Центр Тюмени в День знаний парализовали пробки

Затор протяженностью более двух километров образовался на участке улицы 2-я Луговая — от Щербакова до Осипенко и на Челюскинцев — от Осипенко до Республики. Также взатруднено движение на Республики — от Перекопской до 8 Марта.
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Дети

Водители шутят, что пробки словно в Москве и негодуют из-за закрытой улицы Ленина. На участке от Красина до Челюскинцев проходят работы в рамках второго этапа реконструкции. Движение транспортных средств приостановлено до 1 ноября 2024 года.

Фото: 2 ГИС

Также небольшие пробки зафиксированы на Мельникайте, Профсоюзной, Федюнинского, 50 лет Октября.

Напомним, сегодня в Тюмени начался новый учебный год. В этом году за парты в школах в регионе в целом сядут 257 тысяч учеников. Первый звонок впервые прозвучит для 25,5 тысяч первоклассников.

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