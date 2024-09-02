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Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Тюменские власти дали таксистам отсрочку на 2 месяца для оформления ОСГОП

Власти дали тюменским таксистам отсрочку на два месяца для оформления полиса ОСГОП

2 сентября 2024, 05:04
Фото: 1MI

Тюменские власти дали таксистам отсрочку на 2 месяца для оформления ОСГОП

В Тюменской области вступили в силу новые правила для такси. Водителей таксофирм обязали оформлять полис ОСГОП, который позволяет страховать гражданскую ответственность перевозчика.
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ДТП

Как пояснили в Главном управлении строительства Тюменской области, новая страховка позволит пассажирам в случае ДТП получать более расширенную выплату, чем это было по закону об ОСАГО.

«ОСГОП не является новшеством — обязанность перевозчиков всех видов транспорта страховать свою ответственность перед пассажирами законодательно закреплена уже много лет. В части легкового такси действовало исключение, однако с 1 сентября 2024 года ОСГОП становится обязательным и в этой отрасли», — отметили в ГУС.

По данным ведомства, размер стоимости страхового полиса варьируется от 1300 до 5400 рублей. Цена зависит от индивидуальных рисков перевозчика. Что касается выбора страховой компании, то перевозчик вправе выбрать ее самостоятельно исходя из предлагаемых условий страхования. Некоторые страховые компании оформляют полисы ОСГОП онлайн.

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Также в ГУС добавили, что на оформление полиса ОСГОП таксистам предоставят два месяца. Переходный период в позволит действующим перевозчикам приобрести, а также подать данные о наличии полиса в ГУС для внесения информации в соответствующие реестры.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начало работать нелегальное такси для мигрантов. Гости из ближнего зарубежья, которым нельзя находиться на территории РФ, организовали свою систему перевозок. В настоящее время по данному факту работы незаконной таксофирмы следственными органами СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

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