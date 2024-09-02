В школах Тюменской области не хватает педагогов

По данным экспертов, наибольший спрос наблюдается на учителей математики (10% вакансий), по английскому языку (5% вакансий), начальных классов (3%), русского языка, по физики и истории (по 2%). Преимущественно требуются педагоги с опытом работы от 1 года до 3 лет (47% вакансий). Доля предложений о работе, в которых образовательные учреждения готовы рассмотреть новичков в профессий составляет 37% (в 2023 году — 33%).