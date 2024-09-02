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Published Сегодня, 05:31

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Updated Сегодня, 05:33

В Тюменской области растет дефицит учителей

В школах Тюменской области не хватает педагогов

2 сентября 2024, 05:31
Фото: 1MI

В Тюменской области растет дефицит учителей

Число вакансий для педагогов в регионе к началу учебного года увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Было опубликовано порядка 1,6 тысячи вакансий, сообщили аналитики hh.ru.

По данным экспертов, наибольший спрос наблюдается на учителей математики (10% вакансий), по английскому языку (5% вакансий), начальных классов (3%), русского языка, по физики и истории (по 2%). Преимущественно требуются педагоги с опытом работы от 1 года до 3 лет (47% вакансий). Доля предложений о работе, в которых образовательные учреждения готовы рассмотреть новичков в профессий составляет 37% (в 2023 году — 33%).

Что касается средней предлагаемой заработной платы, то ее размер составляет 40,2 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что по данным Росстата, в Тюменской области в 2024 года заработная плата учителей школ по итогам первого квартала достигла 62 тысяч рублей. Это больше среднего показателя по России на 4 тысячи рублей.

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