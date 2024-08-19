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Тюменские учителя в среднем в месяц зарабатывают 62 тысячи рублей

В Росстате посчитали зарплаты тюменских педагогов

19 августа 2024, 03:41
Фото: 1MI

Тюменские учителя в среднем в месяц зарабатывают 62 тысячи рублей

В Тюменской области учителя и воспитатели зарабатывают ежемесячно больше своих российских коллег. По данным Росстата, по итогам января-марта средняя заработная плата воспитателей в регионе составила 57,7 тысячи рублей, тогда как по России в целом — 49,9 тысячи рублей.

Педагоги тюменских школ в 2024 году зарабатывали в месяц 62 тысячи рублей (в целом по России — 58 тысяч рублей), дополнительного — 57,5 тысячи рублей (в среднем по России — 56,5 тысячи рублей). Средний заработок преподавателей учреждений среднего профобразования в Тюменской области составил по итога первого квартала 61,3 тысячи рублей (в среднем по России — почти 56 тысячи).

Что касается заработной платы преподавателей вузов, то в Тюменской области она ниже средней по России — 110,5 тысячи рублей. Тогда как в среднем по стране заработок педагогов высших учебных заведений превышает 121 тысячу рублей.

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Самые высокие заработки у работников данной сферы в целом по России зарегистрированы на Ямале, в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Москвы — от 113,9 до 196 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые низкооплачиваемые вакансии с заработной платой не больше 25 тысяч рублей. В список вошли спасатели, пожарные-парашютисты, аниматоры, рекламные агенты, архивариусы.

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