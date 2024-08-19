В Росстате посчитали зарплаты тюменских педагогов

Педагоги тюменских школ в 2024 году зарабатывали в месяц 62 тысячи рублей (в целом по России — 58 тысяч рублей), дополнительного — 57,5 тысячи рублей (в среднем по России — 56,5 тысячи рублей). Средний заработок преподавателей учреждений среднего профобразования в Тюменской области составил по итога первого квартала 61,3 тысячи рублей (в среднем по России — почти 56 тысячи).