В Росстате посчитали зарплаты тюменских педагогов

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Педагоги тюменских школ в 2024 году зарабатывали в месяц 62 тысячи рублей (в целом по России — 58 тысяч рублей), дополнительного — 57,5 тысячи рублей (в среднем по России — 56,5 тысячи рублей). Средний заработок преподавателей учреждений среднего профобразования в Тюменской области составил по итога первого квартала 61,3 тысячи рублей (в среднем по России — почти 56 тысячи).
Что касается заработной платы преподавателей вузов, то в Тюменской области она ниже средней по России — 110,5 тысячи рублей. Тогда как в среднем по стране заработок педагогов высших учебных заведений превышает 121 тысячу рублей.
Самые высокие заработки у работников данной сферы в целом по России зарегистрированы на Ямале, в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Москвы — от 113,9 до 196 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые низкооплачиваемые вакансии с заработной платой не больше 25 тысяч рублей. В список вошли спасатели, пожарные-парашютисты, аниматоры, рекламные агенты, архивариусы.