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Спрос на тюменские термы вырос на 65%

Спрос на тюменские термы вырос на 65%

2 сентября 2024, 04:07
Фото: 1MI
Количество туристов, которые летом посещали тюменские горячие источники вырос на 65%. Об этом сообщили аналитики оператора связи.

По словам экспертов, особую популярность термы имеют у иногородних туристов. Самые активные из них — югорчане. Они составляют 20% от общей доли приезжих.

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«В 2024 году иногородние туристы составляют около 50% от всех любителей велнес-отдыха. Самые активные из них — югорчане, москвичи, свердловчане и ямальцы. К примеру, 20% от всех приезжих — туристы из Югры. По 11% приходится на посетителей терм из Московского региона, Свердловской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. 5% — доля отдыхающих из Курганской области», — приводит РБК Тюмень данные исследования.

Отмечается, что с начала лета динамика туристического потока осталась на уровне прошлого года. Всплески наблюдались в январе и феврале.

Ранее «Наш город» сообщал, что секс-туры в областную столицу пользуются популярностью у северян. Югорчан и ямальцев привлекает в Тюмени большой выбор проституток и низкие цены на их услуги. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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