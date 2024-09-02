Спрос на тюменские термы вырос на 65%

Ранее «Наш город» сообщал, что секс-туры в областную столицу пользуются популярностью у северян. Югорчан и ямальцев привлекает в Тюмени большой выбор проституток и низкие цены на их услуги. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.