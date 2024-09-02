Спрос на тюменские термы вырос на 65%

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
По словам экспертов, особую популярность термы имеют у иногородних туристов. Самые активные из них — югорчане. Они составляют 20% от общей доли приезжих.
«В 2024 году иногородние туристы составляют около 50% от всех любителей велнес-отдыха. Самые активные из них — югорчане, москвичи, свердловчане и ямальцы. К примеру, 20% от всех приезжих — туристы из Югры. По 11% приходится на посетителей терм из Московского региона, Свердловской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. 5% — доля отдыхающих из Курганской области», — приводит РБК Тюмень данные исследования.
Отмечается, что с начала лета динамика туристического потока осталась на уровне прошлого года. Всплески наблюдались в январе и феврале.
Ранее «Наш город» сообщал, что секс-туры в областную столицу пользуются популярностью у северян. Югорчан и ямальцев привлекает в Тюмени большой выбор проституток и низкие цены на их услуги. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.