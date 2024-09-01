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В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей

В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей

1 сентября 2024, 08:42
Фото: 1MI
В Тюменской области разгорается скандал по факту смертельной аварии, произошедшей в вечернее время селе Викулово. В четверг, 29 августа, на улице Гагарина был насмерть сбит 25-летний пешеход.
Сюжет
ДТП

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, молодой человек переходил дорогу вне пешеходного перехода, когда на него наехала 19-летняя водитель на Kia. От полученных травм тюменец скончался на месте происшествия.

По словам матери погибшего, о том, что ее сын скончался, по неизвестной причине сотрудники полиции ей не сообщили. Хотя его личность была установлена — у молодого человека с собой были документы.

«О случившейся трагедии мне сообщила моя сестра — информацию она увидела в социальных сетях», — отметила женщина.

Также тюменку беспокоит то, что проверка по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия может быть проведена необъективно, поскольку отец девушки-водителя является известным человеком в селе.

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«Я обратилась в отдел полиции, чтобы узнать информацию о ДТП, но сотрудники полиции отказались мне что-либо сообщать. Считаю, что произошедшее таким образом пытаются скрыть», — посетовала она.

С просьбой взять на контроль расследование смертельной аварии женщина обратилась к депутату Тюменской областной Думы Ивану Левченко.

В Госавтоинспекции «Нашему Городу» пояснили, что материалы по факту ДТП были переданы в следственные органы Ишима. Оповещением родственников о гибели также занимались следователи.

«Наш Город» направил запрос в СУ СК и УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской деревне Дударева под колеса Lexus попала 14-летняя школьница. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу.

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