В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
По данным Госавтоинспекции Тюменской области, молодой человек переходил дорогу вне пешеходного перехода, когда на него наехала 19-летняя водитель на Kia. От полученных травм тюменец скончался на месте происшествия.
По словам матери погибшего, о том, что ее сын скончался, по неизвестной причине сотрудники полиции ей не сообщили. Хотя его личность была установлена — у молодого человека с собой были документы.
«О случившейся трагедии мне сообщила моя сестра — информацию она увидела в социальных сетях», — отметила женщина.
Также тюменку беспокоит то, что проверка по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия может быть проведена необъективно, поскольку отец девушки-водителя является известным человеком в селе.
«Я обратилась в отдел полиции, чтобы узнать информацию о ДТП, но сотрудники полиции отказались мне что-либо сообщать. Считаю, что произошедшее таким образом пытаются скрыть», — посетовала она.
С просьбой взять на контроль расследование смертельной аварии женщина обратилась к депутату Тюменской областной Думы Ивану Левченко.
В Госавтоинспекции «Нашему Городу» пояснили, что материалы по факту ДТП были переданы в следственные органы Ишима. Оповещением родственников о гибели также занимались следователи.
«Наш Город» направил запрос в СУ СК и УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской деревне Дударева под колеса Lexus попала 14-летняя школьница. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу.