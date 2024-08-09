В зоне СВО погиб доброволец из Тюмени

Даулет Кайдаров принимал участие в спецоперации в качестве добровольца. Был награжден медалями Министерства обороны РФ «За разминирование» и «Участнику специальной военной операции» — тюменец обнаружил и уничтожил в районе населенного пункта Кременная два неразорвавшихся артиллерийских снаряда. Тем самым не допустил потерь личного состава.