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В Тюменской области прошли похороны участника СВО

В зоне СВО погиб доброволец из Тюмени

9 августа 2024, 04:16
Фото: 1MI

В Тюменской области прошли похороны участника СВО

Смертельное ранение 40-летний Даулет Кайдаров получил 29 июля 2024 года при выполнении боевого задания в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.

Даулет Кайдаров принимал участие в спецоперации в качестве добровольца. Был награжден медалями Министерства обороны РФ «За разминирование» и «Участнику специальной военной операции» — тюменец обнаружил и уничтожил в районе населенного пункта Кременная два неразорвавшихся артиллерийских снаряда. Тем самым не допустил потерь личного состава.

Фото: ВК Есенгалий Ибраев

Церемония прощания и похороны Даулета Кайдарова состоялись в четверг, 8 августа, в Тюмени.

«Низкий поклон родителям, воспитавшим настоящего мужчину, державшего равнение на наших дедов и прадедов, отстоявших страну в Великую Отечественную войну. От имени Федеральной национально-культурной автономии казахов России выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами», — отметил Есенгалий Ибраев.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Ялуторовске похоронили 56-летнего контрактника Андрэса Шуманна. В зоне СВО он находился с 2022 года.

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