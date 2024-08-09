В зоне СВО погиб доброволец из Тюмени

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
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Updated Сегодня, 04:18
Даулет Кайдаров принимал участие в спецоперации в качестве добровольца. Был награжден медалями Министерства обороны РФ «За разминирование» и «Участнику специальной военной операции» — тюменец обнаружил и уничтожил в районе населенного пункта Кременная два неразорвавшихся артиллерийских снаряда. Тем самым не допустил потерь личного состава.
Церемония прощания и похороны Даулета Кайдарова состоялись в четверг, 8 августа, в Тюмени.
«Низкий поклон родителям, воспитавшим настоящего мужчину, державшего равнение на наших дедов и прадедов, отстоявших страну в Великую Отечественную войну. От имени Федеральной национально-культурной автономии казахов России выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами», — отметил Есенгалий Ибраев.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Ялуторовске похоронили 56-летнего контрактника Андрэса Шуманна. В зоне СВО он находился с 2022 года.