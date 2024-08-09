nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:53

Published Сегодня, 02:53

Modified Сегодня, 02:55

Updated Сегодня, 02:55

Тюменцы стали чаще покупать дачи

Тюменцы стали чаще покупать дачи

9 августа 2024, 02:53
Фото: 1MI
У жителей Тюмени вырос спрос на покупку дачных домов. Об этом рассказали специалисты по недвижимости.

Эксперты связывают повышенный спрос с ростом ключевой ставки ЦБ. Многие тюменцы, желавшие построить дом в ипотеку, теперь покупают дачи.

«Для многих, кто думал о загородном доме, но не успел воспользоваться льготной ипотечной программой, покупка дачного дома стала единственной возможностью реализовать мечту. Те, кто копил первоначальный взнос на строительство, сейчас используют его для покупки дачи», — пишет РБК Тюмень.

Средняя стоимость дач в регионе превышает два миллиона рублей. За последний год объекты подорожали на 33%.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы начали избавляться от таунхаусов и загородных домов. В июле в регионе число выставленных на продажу таунхаусов и загородных домов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 41% и 21% соответственно.

Читайте также:
В Тюменской области сохранят льготы для предпринимателей после роста ключевой ставкиТюменцам предложили получить 15 тысяч рублей на школьную формуТюменцы стали реже брать ипотеку
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Дача
Подпишитесь
Покупать или ждать: что ждет рынок недвижимости Тюмени во второй половине 2024 года?
Вчера, 06:36
Одумайтесь, вы зависимы! Маркетплейсы вызывают у тюменцев шопоголию
Вчера, 08:02
Не замедлили, а остановили? Тюменцы массово жалуются на сбои в работе YouTube
Вчера, 09:41
«Готовьтесь к морозам и долгому обслуживанию»: советы бывалых туристов о Тобольске
Вчера, 08:06
Друга и немного больше. В Тюмени вырос спрос на услуги бюро знакомств
Вчера, 11:44
Метеопаты, осторожно. На Тюменскую область надвигается сильнейшая магнитная буря
Вчера, 12:28