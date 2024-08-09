Тюменцы стали чаще покупать дачи

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы начали избавляться от таунхаусов и загородных домов. В июле в регионе число выставленных на продажу таунхаусов и загородных домов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 41% и 21% соответственно.