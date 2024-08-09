Тюменцы стали чаще покупать дачи

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
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Updated Сегодня, 02:55
Эксперты связывают повышенный спрос с ростом ключевой ставки ЦБ. Многие тюменцы, желавшие построить дом в ипотеку, теперь покупают дачи.
«Для многих, кто думал о загородном доме, но не успел воспользоваться льготной ипотечной программой, покупка дачного дома стала единственной возможностью реализовать мечту. Те, кто копил первоначальный взнос на строительство, сейчас используют его для покупки дачи», — пишет РБК Тюмень.
Средняя стоимость дач в регионе превышает два миллиона рублей. За последний год объекты подорожали на 33%.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы начали избавляться от таунхаусов и загородных домов. В июле в регионе число выставленных на продажу таунхаусов и загородных домов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 41% и 21% соответственно.