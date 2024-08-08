В Тюменской области сохранят льготы для предпринимателей после роста ключевой ставки

Ранее «Наш город» сообщал, что малый и средний бизнес привлек 208 миллиардов рублей банковских кредитов за первое полугодие 2024 года за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Это более чем вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.