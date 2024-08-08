В Тюменской области сохранят льготы для предпринимателей после роста ключевой ставки

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Глава региона отметил, что этот вопрос сильно волнует участников малого и среднего бизнеса. Его неоднократно озвучивали тюменцы.
«Ответ самый простой. В системе региональных мер поддержки предпринимателей ничего не меняется и не отменяется. Все меры сохраняются в полном объеме. Это наша принципиальная позиция», — заявил Александр Моор.
Он также напомнил, что за льготной финансовой поддержкой для реализации инвестпроектов предприниматели могут обратиться в Инвестиционное агентство Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что малый и средний бизнес привлек 208 миллиардов рублей банковских кредитов за первое полугодие 2024 года за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Это более чем вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в России насчитывается около 19 тысяч компаний, которые использовали поручительства для получения кредитов.