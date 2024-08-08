Тюменцы стали реже брать ипотеку

Более 50% совокупной задолженности тюменцев приходится на ипотеку. Ранее «Наш город» писал, что за год число предложений на рынке о посуточной аренде домов увеличилось практически в два раза — на 91%. При этом стоимость снизилась с 12 тысяч до 10,6 тысячи рублей.