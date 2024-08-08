Тюменцы стали реже брать ипотеку

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Кроме того, отмечается, что вместе с сокращением спроса снижается и сумма выдаваемых кредитов. Специалисты связывают такую тенденцию с увеличением ключевой ставки ЦБ.
«В то же время стоит отметить рекордную выдачу ипотеки в июне — объем выдачи увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с маем. Ожидая с 1 июля завершения действия программы льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых, тюменцы старались оформить кредиты на прежних условиях», — цитирует РБК Тюмень пресс-службу Банка России.
Более 50% совокупной задолженности тюменцев приходится на ипотеку. Ранее «Наш город» писал, что за год число предложений на рынке о посуточной аренде домов увеличилось практически в два раза — на 91%. При этом стоимость снизилась с 12 тысяч до 10,6 тысячи рублей.