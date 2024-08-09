Ради реновации у тюменцев заберут десятки земельных участков

Власти Тюмени изымут ради КРТ 39 земельных участков

Под изъятие попадут 39 земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости (жилые дома и нежилые помещения) на ДОКе в границе улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, Оловянникова.