Ради реновации у тюменцев заберут десятки земельных участков

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 04:20
«Принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в границах несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, улицы Оловянникова, проезда Летний, улицы Чекистов города Тюмени для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень», — указано в опубликованном на сайте мэрии документе.
На месте изъятых земель до 2040 года построят новые жилые комплексы с необходимыми объектами инфраструктуры.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени городские власти в рамках реализации программы комплексного развития территорий изымут у горожан 32 земельных участка в квадрате Коммунистической — Рылеева — Набережной.