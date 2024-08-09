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Власти Тюмени изымут ради КРТ 39 земельных участков

Ради реновации у тюменцев заберут десятки земельных участков

9 августа 2024, 03:50
Фото: 1MI

Власти Тюмени изымут ради КРТ 39 земельных участков

Под изъятие попадут 39 земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости (жилые дома и нежилые помещения) на ДОКе в границе улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, Оловянникова.
«Принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в границах несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, улицы Оловянникова, проезда Летний, улицы Чекистов города Тюмени для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень», — указано в опубликованном на сайте мэрии документе.

На месте изъятых земель до 2040 года построят новые жилые комплексы с необходимыми объектами инфраструктуры.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Администрация г.Тюмени#Тюменская область#Новости тюмени#Администрация города#Реновация#КРТ
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