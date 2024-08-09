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Суд обязал тюменку убить 12 коров

Суд обязал тюменку убить 12 коров

9 августа 2024, 03:24
Фото: tenbook.com
Голышмановский районный суд обязал местную жительницу отправить на убой 12 коров. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Сюжет
Суд

Как стало известно из материалов дела, истцом выступил межрайонный отдел ветеринарии. В прошлом году у скота, которым владеет женщина, выявили лейкоз.

Женщина должна была самостоятельно отправить животных на убой, но не сделала этого. Суд иск удовлетворил.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Ялуторовске бродячие собаки покусали инвалида. Ему присудили компенсацию морального вреда, однако, городские власти не согласились с решением.

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