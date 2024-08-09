Суд обязал тюменку убить 12 коров

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Как стало известно из материалов дела, истцом выступил межрайонный отдел ветеринарии. В прошлом году у скота, которым владеет женщина, выявили лейкоз.
Женщина должна была самостоятельно отправить животных на убой, но не сделала этого. Суд иск удовлетворил.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ялуторовске бродячие собаки покусали инвалида. Ему присудили компенсацию морального вреда, однако, городские власти не согласились с решением.