Пассажиры в опасности: огромные внедорожники провалили краш-тесты

За тест с умеренным перекрытием Wagoneer и Expedition получили оценки Marginal, а Tahoe — Poor. С испытаниями на боковой удар все модели справились удачно. Результаты тестов показали, что даже самые большие внедорожники имеют свои недостатки, которые скрываются за их размером.