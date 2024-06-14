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Внедорожники Chevy, Jeep и Ford провалили краш-тесты

Пассажиры в опасности: огромные внедорожники провалили краш-тесты

14 июня 2024, 07:17
Фото: 1MI

Внедорожники Chevy, Jeep и Ford провалили краш-тесты

Последние краш-тесты, проведенные американским Страховым институтом дорожной безопасности, доказали, что размер автомобиля не гарантирует безопасность. Манекены, сидящие на пассажирских сиденьях, получили различные травмы.

Chevy Tahoe, Jeep Wagoneer и Ford Expedition провалили последние краш-тесты. В целом, с защитой водителей они справились неплохо, однако к безопасности пассажиров возникли вопросы, пишет «Новая Хакасия».

Тесты IIHS выявили у Jeep Wagooner высокие риски травм грудной клетки от давления ремней безопасности. В Chevy Tahoe манекены, сидящие сзади, достаточно часто получали травмы головы, груди, шеи и живота, когда ремень безопасности соскальзывал. Результаты Ford Expedition оказались примерно такими же.

Видео: IIHS

За тест с умеренным перекрытием Wagoneer и Expedition получили оценки Marginal, а Tahoe — Poor. С испытаниями на боковой удар все модели справились удачно. Результаты тестов показали, что даже самые большие внедорожники имеют свои недостатки, которые скрываются за их размером.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выросла цена новых автомобилей. Они подорожали в среднем на 5%.

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