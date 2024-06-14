Пассажиры в опасности: огромные внедорожники провалили краш-тесты

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Chevy Tahoe, Jeep Wagoneer и Ford Expedition провалили последние краш-тесты. В целом, с защитой водителей они справились неплохо, однако к безопасности пассажиров возникли вопросы, пишет «Новая Хакасия».
Тесты IIHS выявили у Jeep Wagooner высокие риски травм грудной клетки от давления ремней безопасности. В Chevy Tahoe манекены, сидящие сзади, достаточно часто получали травмы головы, груди, шеи и живота, когда ремень безопасности соскальзывал. Результаты Ford Expedition оказались примерно такими же.
За тест с умеренным перекрытием Wagoneer и Expedition получили оценки Marginal, а Tahoe — Poor. С испытаниями на боковой удар все модели справились удачно. Результаты тестов показали, что даже самые большие внедорожники имеют свои недостатки, которые скрываются за их размером.
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