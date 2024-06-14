В Тюмени до конца года исчезнут все автозаправки «Новый поток»

В октябре 2023 года сеть АЗС и имущество, принадлежащее «Нью Петрол Тюмень», выставили на продажу. Торги были проведены в декабре — за 714 миллионов рублей имущество компании-банкрота, сеть из более 30 АЗС, а также земельный участок более 1 тысяч квадратов, здание, базу, сервисный центр выкупила московская фирма «ТрейдПроект».