В Тюмени до конца года исчезнут все автозаправки «Новый поток»

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В первую очередь ребрендинг проведут на автозаправках, расположенных в черте города. В июне будет закончена реконструкция флагманской заправки «Нового потока» на улице 30 лет Победы, пишет РБК Тюмень.
Напомним, компания «Нью Петрол Тюмень», которой ранее принадлежали АЗС «Новый поток» была признана банкротом в конце 2020 года. Фирма накопила долги перед «Московским кредитным банком» в размере 2,5 миллиардов рублей.
В октябре 2023 года сеть АЗС и имущество, принадлежащее «Нью Петрол Тюмень», выставили на продажу. Торги были проведены в декабре — за 714 миллионов рублей имущество компании-банкрота, сеть из более 30 АЗС, а также земельный участок более 1 тысяч квадратов, здание, базу, сервисный центр выкупила московская фирма «ТрейдПроект».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца года проведут ребрендинг во всех ресторанах сети быстрого питания KFC. Первое заведение под новой вывеской Rostic’s в областной столице открыли в марте этого года.