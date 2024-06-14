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В Тюмени в течение полугода АЗС «Новый поток» получат оформление нового бренда

В Тюмени до конца года исчезнут все автозаправки «Новый поток»

14 июня 2024, 06:58
Фото: 1MI

В Тюмени в течение полугода АЗС «Новый поток» получат оформление нового бренда

О сроках завершения ребрендинга сети заправочных станций «Новый поток» сообщил директор по инвестиционной деятельности ООО «Трейдпроект» Андрей Лутчин. По его словам, работы по ремонту заправок завершат в течение 3-6 месяцев.

В первую очередь ребрендинг проведут на автозаправках, расположенных в черте города. В июне будет закончена реконструкция флагманской заправки «Нового потока» на улице 30 лет Победы, пишет РБК Тюмень.

Напомним, компания «Нью Петрол Тюмень», которой ранее принадлежали АЗС «Новый поток» была признана банкротом в конце 2020 года. Фирма накопила долги перед «Московским кредитным банком» в размере 2,5 миллиардов рублей.

В октябре 2023 года сеть АЗС и имущество, принадлежащее «Нью Петрол Тюмень», выставили на продажу. Торги были проведены в декабре — за 714 миллионов рублей имущество компании-банкрота, сеть из более 30 АЗС, а также земельный участок более 1 тысяч квадратов, здание, базу, сервисный центр выкупила московская фирма «ТрейдПроект».

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца года проведут ребрендинг во всех ресторанах сети быстрого питания KFC. Первое заведение под новой вывеской Rostic’s в областной столице открыли в марте этого года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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