На два месяца тюменцам запретят подъезжать к своим домам. КАРТА

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
В Тюмени из-за капитального ремонта сетей водоснабжения запретят подъезжать к домам. Ограничения касаются домов № 137 и 141к3 на Московском тракте, сообщили в городской администрации.
Запрет будет действовать с 17 июня по 15 августа. Горожанам предлагают объехать перекрытые участки по межквартальным проездам.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за велосипедистов перекроют дорогу. Запрет коснется участка улицы Владимира Полякова.