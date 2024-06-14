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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

В Тюмени на два месяца запретят подъезжать к домам

На два месяца тюменцам запретят подъезжать к своим домам. КАРТА

14 июня 2024, 06:53
Фото: 1MI

В Тюмени на два месяца запретят подъезжать к домам

Ограничения затронут дома на Московском тракте. Они вводятся в связи с капремонтом сетей водоснабжения.

В Тюмени из-за капитального ремонта сетей водоснабжения запретят подъезжать к домам. Ограничения касаются домов № 137 и 141к3 на Московском тракте, сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Тюмени

Запрет будет действовать с 17 июня по 15 августа. Горожанам предлагают объехать перекрытые участки по межквартальным проездам.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за велосипедистов перекроют дорогу. Запрет коснется участка улицы Владимира Полякова.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Ограничения#Ограничение движения
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