Вторичное жилье в Тюмени подорожало до 114 тысяч рублей за «квадрат»

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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За последний месяц вторичное жилье в Тюмени подорожало на 0,3% — до 114 тысяч рублей за квадратный метр. При этом за год «вторичка» подорожала на 9,8%, а в мае ее средняя стоимость составила 5.8 миллиона рублей, рассказали эксперты «Яндекс Недвижимости».
«Относительно прошлого месяца объем предложений на вторичном рынке стагнирует. Мы ожидаем дальнейшего накопления предложений на вторичном рынке, который будет подпитываться продолжающимся вводом в эксплуатацию и переходом в категорию вторичной недвижимости строящихся сегодня объектов, а также удлинением цикла сделки на вторичном рынке», — прокомментировал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
За месяц топ-5 городов-миллионников, лидирующих по стоимости квадратного метра «вторички», не изменился. В него так же входят Москва, в которой «квадрат» стоит 332 тысячи рублей, Санкт-Петербург — 202 тысячи, Казань — 163 тысячи, Нижний Новгород — 128 тысяч и Красноярск — 117 тысяч.
Ранее «Наш город» рассказал, где в Тюмени продается самая дорогая вторичная недвижимость. Цены на такие квартиры достигают 57 миллионов рублей.