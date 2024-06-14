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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В тюменской аэропорту Рощино задержали пассажира с турецкой электропечью

Пассажира с турецкой электропечью задержали в аэропорту Рощино

14 июня 2024, 06:28
Фото: 1MI

В тюменской аэропорту Рощино задержали пассажира с турецкой электропечью

Мужчина заявил, что планировал работать поваром. Печь он привез по просьбе родственника, который является директором одного из тюменских заведений.

Тюменские таможенники остановили в «зеленом» коридоре аэропорта Рощино пассажира, прилетевшего из Баку. В багаже у него находилась электрическая печь «Tantuni», которая используется для приготовления фастфуда.

Таможенникам мужчина рассказал, что планировал работать поваром. Привезти печь его попросил родственник, который является директором одного из тюменских заведений.

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«Согласно действующему законодательству, исходя из заявления гражданина о цели ввоза товара, а также с учётом характера товара мы приняли решение, что данный аппарат не относится к товарам для личного пользования и будет использоваться в коммерческих целях. Мужчине требовалось пройти в „красный“ коридор для обязательного декларирования товара с уплатой таможенных платежей», — пояснил начальник таможенного поста аэропорта Рощино Александр Хмелев.

По данному факту возбуждено административное дело. Мужчине грозит штраф с конфискацией электропечи.

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Ранее «Наш город» писал, что контрабандисты пытались вывезти из Тюмени драгоценности на 4.2 миллиона рублей. Их задержали таможенники при попытке вылететь в Ташкент.

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