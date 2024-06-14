Пассажира с турецкой электропечью задержали в аэропорту Рощино

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Тюменские таможенники остановили в «зеленом» коридоре аэропорта Рощино пассажира, прилетевшего из Баку. В багаже у него находилась электрическая печь «Tantuni», которая используется для приготовления фастфуда.
Таможенникам мужчина рассказал, что планировал работать поваром. Привезти печь его попросил родственник, который является директором одного из тюменских заведений.
«Согласно действующему законодательству, исходя из заявления гражданина о цели ввоза товара, а также с учётом характера товара мы приняли решение, что данный аппарат не относится к товарам для личного пользования и будет использоваться в коммерческих целях. Мужчине требовалось пройти в „красный“ коридор для обязательного декларирования товара с уплатой таможенных платежей», — пояснил начальник таможенного поста аэропорта Рощино Александр Хмелев.
По данному факту возбуждено административное дело. Мужчине грозит штраф с конфискацией электропечи.
Ранее «Наш город» писал, что контрабандисты пытались вывезти из Тюмени драгоценности на 4.2 миллиона рублей. Их задержали таможенники при попытке вылететь в Ташкент.