Депутат тюменской думы прогулялась в модных кроссовках. Они стоят десятки тысяч

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Такую же обувь носят известная телеведущая Жанна Бадоева, блогер-миллионник Ника Белоцерковская, актер из Германии Девид Штрисов и другие, пишет 72.RU.
Стоимость данных кроссовок составляет более 30 тысяч рублей. Данная модель представлена в тюменском ЦУМе.
«Черные кроссовки Beth на белой широкой подошве-платформе с фирменными печатями и штампами добавят несколько сантиметров к росту. Для изготовления модели, украшенной аппликациями в виде иероглифа по бокам, использовали мягкую гладкую кожу, отшлифованную до полуглянцевого блеск», — указано в описании к модели кроссовок.
Заметим, что данная модель не самая дорогая в линейке обуви бренда Premiata. К примеру лоферы стоят более 68 тысяч рублей, мюли — более 74 тысяч рублей, туфли — около 60 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подешевела детская летняя одежда. По сравнению с 2023 годом цены снизились в 2024 году в среднем на 10%.