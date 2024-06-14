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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Депутат тюменской думы прогулялась в модных кроссовках

Депутат тюменской думы прогулялась в модных кроссовках. Они стоят десятки тысяч

14 июня 2024, 06:03
Фото: www.tsum.ru

Депутат тюменской думы прогулялась в модных кроссовках

На депутате Тюменской областной думы Галине Резяповой заметили кроссовки итальянского бренда обуви премиум-класса Premiata.

Такую же обувь носят известная телеведущая Жанна Бадоева, блогер-миллионник Ника Белоцерковская, актер из Германии Девид Штрисов и другие, пишет 72.RU.

Стоимость данных кроссовок составляет более 30 тысяч рублей. Данная модель представлена в тюменском ЦУМе.

«Черные кроссовки Beth на белой широкой подошве-платформе с фирменными печатями и штампами добавят несколько сантиметров к росту. Для изготовления модели, украшенной аппликациями в виде иероглифа по бокам, использовали мягкую гладкую кожу, отшлифованную до полуглянцевого блеск», — указано в описании к модели кроссовок.

Заметим, что данная модель не самая дорогая в линейке обуви бренда Premiata. К примеру лоферы стоят более 68 тысяч рублей, мюли — более 74 тысяч рублей, туфли — около 60 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подешевела детская летняя одежда. По сравнению с 2023 годом цены снизились в 2024 году в среднем на 10%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Депутаты#Обувь#Областная дума
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