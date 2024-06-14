«Потянуло на горячее»: в жару тюменцы чаще обращаются в интимные салоны

В жару тюменцы стали чаще обращаться в интимные салоны

Последние жаркие дни помогли массажным салонам, где оказывают услуги очень интимного массажа, заработать чуть ли не в два раза больше. Мужчин массово тянуло к массажу лингама из желания снять напряжение и сходить в душ.