«Потянуло на горячее»: в жару тюменцы чаще обращаются в интимные салоны

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В одном из спа салонов для мужчин, где оказывают услуги интимного массажа, рассказали, что не смогли принять всех желающих — клиентов было слишком много.
«Многие мужчины честно признавались, что хотели сходить в прохладный душ. А тут это можно сделать с красивой девушкой, да еще и „бонус“ получить. А потому почти в два раза выручка поднялась. Видимо жара разогревает не только головы», — шутит администратор салона.
Наиболее востребованной услугой оказался массаж лингама — это массирование интимной зоны. Попасть в некоторые салоны для получения это услуги сейчас не удастся — все возможное время уже забронировано.
Ранее «Наш город» сообщал об интимной проблеме, от которой страдают большинство тюменцев. Местный сексолог считает, что в некоторых случаях на устранение проблемы могут уйти годы.