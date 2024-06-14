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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

В жару тюменцы стали чаще обращаться в интимные салоны.

«Потянуло на горячее»: в жару тюменцы чаще обращаются в интимные салоны

14 июня 2024, 06:03
Фото: 1MI
В жару тюменцы стали чаще обращаться в интимные салоны.

В жару тюменцы стали чаще обращаться в интимные салоны

Последние жаркие дни помогли массажным салонам, где оказывают услуги очень интимного массажа, заработать чуть ли не в два раза больше. Мужчин массово тянуло к массажу лингама из желания снять напряжение и сходить в душ.

В одном из спа салонов для мужчин, где оказывают услуги интимного массажа, рассказали, что не смогли принять всех желающих — клиентов было слишком много.

«Многие мужчины честно признавались, что хотели сходить в прохладный душ. А тут это можно сделать с красивой девушкой, да еще и „бонус“ получить. А потому почти в два раза выручка поднялась. Видимо жара разогревает не только головы», — шутит администратор салона.

Наиболее востребованной услугой оказался массаж лингама — это массирование интимной зоны. Попасть в некоторые салоны для получения это услуги сейчас не удастся — все возможное время уже забронировано.

«Возвращаемся в СССР»: сексолог рассказал о главной интимной проблеме тюменцев
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Ранее «Наш город» сообщал об интимной проблеме, от которой страдают большинство тюменцев. Местный сексолог считает, что в некоторых случаях на устранение проблемы могут уйти годы.

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