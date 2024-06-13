«Не рожайте от *****»: в Тюмени неизвестные расклеивают экстремистские листовки

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени правоохранители продолжают отыскивать мигрантов, уклоняющихся от военной службы. Такие мероприятия происходят внезапно и направлены на то, чтобы привлечь всех уклонистов к военной службе.