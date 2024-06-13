«Не рожайте от *****»: в Тюмени неизвестные расклеивают экстремистские листовки

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Листовки внезапно появившиеся во дворах домов в районе Мелиораторов вызвали серьезное беспокойство у местных жителей. Опасаясь намерений людей, оставивших плакаты, они написали заявления в полицию.
«На детской площадке возле Голышева 10А в Тюмени ждали вот такие „сюрпризы“. И это при том, что в нашем доме не одна интернациональная семья», — сообщает «Нашему городу» тюменка.
В УМВД России по Тюменской области подтвердили, что заявление по факту распространения листовок сомнительного содержания поступало, сейчас информация проверяется сотрудниками полиции.
Тюменский адвокат Павел Руснаков пояснил, что по данному факту на изготовителя и распространителя, предположительно, могут возбудить дело по 280 или 282 статье УК РФ, предусматривающих наказание за публичный призыв к экстремисткой деятельности и возбуждение ненависти соответственно.
«Но для этого должна быть проведена психолого-лингвистическая экспертиза. Если признают, что в этих листовках написано — призыв к экстремисткой деятельности, то уголовное дело возможно. Но, опять же, многое зависит от экспертизы», — объясняет адвокат.
Полицией будут приняты необходимые меры после проверки полученной информации.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени правоохранители продолжают отыскивать мигрантов, уклоняющихся от военной службы. Такие мероприятия происходят внезапно и направлены на то, чтобы привлечь всех уклонистов к военной службе.