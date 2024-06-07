Бриллиантовая рука по-тюменски: контрабандисты пытались вывезти сокровища на 4,2 млн

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Стоимость всех изъятых драгоценностей составила 4 млн 226 тыс. 871,72 рубля, об этом сообщают коллеги из Вслух.ru, узнавшие подробности любопытного дела.
Дмитрий и Наталья всерьез увлекались ювелирными изделиями. Тюменка с детства изучала тонкостями этого искусства. А после свадьбы ее хобби затянуло и супруга. Так, семья стала коллекционировать драгоценности, привозя их в Тюмень со всего мира. Однако в начале декабря 2021 коллекцию рашили продать. Предложения супруги рассылали через мессенджеры, но не только россиянам, но и иностранцам, что привлекло внимание ФСБ и семья попала в разработку.
После начала СВО супруги продали имущество и активы, а все вырученные деньги вложили в драгоценности и попытались с ними покинуть страну, предварительно изучив тонкости работы таможни на консультациях. Однако в итоге супруги решили все же не декларировать драгоценности. И это им позже аукнулось.
Пытаясь 30 июня 2022 года вылететь из Тюмени в Ташкент, семья сразу вызвала подозрения у таможенников. Почти все пальцы Натальи были увешаны золотыми перстнями, а их маленький сын был «украшен» массивной золотой цепью.
При осмотре багажа у Натальи было найдено 23 ювелирных изделия, а у ее супруга — еще 29. Плюсом — цепочка на сыне. И так было изъято 53 изделия с изумрудами, алмазами, рубинами и другими драгоценными и полудрагоценными камнями. В сумме накопилось 528,80 грамма золота и не менее 46,27 грамма серебра, а также 0,42 грамма платины. Проще говоря, набралось на статью за контрабанду в крупном размере.
В суде нерадивых контрабандистов признали виновными и обоих отправили на 5 лет в тюрьму. А значительная часть «ювелирки» была конфискована.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что с начала года тюменцы потратили на ювелирные украшения 1.1 миллиарда рублей. Объемы проданных украшений выросли на 33%.