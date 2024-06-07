Бриллиантовая рука по-тюменски: контрабандисты пытались вывезти сокровища на 4,2 млн

Дмитрий и Наталья всерьез увлекались ювелирными изделиями. Тюменка с детства изучала тонкостями этого искусства. А после свадьбы ее хобби затянуло и супруга. Так, семья стала коллекционировать драгоценности, привозя их в Тюмень со всего мира. Однако в начале декабря 2021 коллекцию рашили продать. Предложения супруги рассылали через мессенджеры, но не только россиянам, но и иностранцам, что привлекло внимание ФСБ и семья попала в разработку.