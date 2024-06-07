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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Контрабандисты пытались вывезти из Тюмени драгоценности.

Бриллиантовая рука по-тюменски: контрабандисты пытались вывезти сокровища на 4,2 млн

7 июня 2024, 09:52
Фото: 1MI
Контрабандисты пытались вывезти из Тюмени драгоценности.

Контрабандисты пытались вывезти из Тюмени драгоценности на 4,2 млн руб

Семейная пара после начала СВО решила покинуть Россию, в спешке распродав все имущество и активы. Деньги тюменцы потратили, а драгоценности — нет, считая, что смогут выгодно продать их в любой точке мира. Однако вывезти сокровища им не удалось — контрабандистов поймали таможенники.
Сюжет
Суд

Истинные ценители

Стоимость всех изъятых драгоценностей составила 4 млн 226 тыс. 871,72 рубля, об этом сообщают коллеги из Вслух.ru, узнавшие подробности любопытного дела.

Дмитрий и Наталья всерьез увлекались ювелирными изделиями. Тюменка с детства изучала тонкостями этого искусства. А после свадьбы ее хобби затянуло и супруга. Так, семья стала коллекционировать драгоценности, привозя их в Тюмень со всего мира. Однако в начале декабря 2021 коллекцию рашили продать. Предложения супруги рассылали через мессенджеры, но не только россиянам, но и иностранцам, что привлекло внимание ФСБ и семья попала в разработку.

После начала СВО супруги продали имущество и активы, а все вырученные деньги вложили в драгоценности и попытались с ними покинуть страну, предварительно изучив тонкости работы таможни на консультациях. Однако в итоге супруги решили все же не декларировать драгоценности. И это им позже аукнулось.

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Провал миссии контрабандистов

Пытаясь 30 июня 2022 года вылететь из Тюмени в Ташкент, семья сразу вызвала подозрения у таможенников. Почти все пальцы Натальи были увешаны золотыми перстнями, а их маленький сын был «украшен» массивной золотой цепью.

При осмотре багажа у Натальи было найдено 23 ювелирных изделия, а у ее супруга — еще 29. Плюсом — цепочка на сыне. И так было изъято 53 изделия с изумрудами, алмазами, рубинами и другими драгоценными и полудрагоценными камнями. В сумме накопилось 528,80 грамма золота и не менее 46,27 грамма серебра, а также 0,42 грамма платины. Проще говоря, набралось на статью за контрабанду в крупном размере.

В суде нерадивых контрабандистов признали виновными и обоих отправили на 5 лет в тюрьму. А значительная часть «ювелирки» была конфискована.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что с начала года тюменцы потратили на ювелирные украшения 1.1 миллиарда рублей. Объемы проданных украшений выросли на 33%.

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