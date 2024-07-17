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Конфискат

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Послужит благому делу: у тюменца забрали Porsche для отправки на СВО
Еще один тюменец лишился автомобиля марки Nissan. Транспорт у мужчин конфисковали за пьяную езду.
17 июля, 09:37
Пассажира с турецкой электропечью задержали в аэропорту Рощино
Мужчина заявил, что планировал работать поваром. Печь он привез по просьбе родственника, который является директором одного из тюменских заведений.
14 июня, 06:28
2023
Тюменцы смогут купить за бесценок санкционные иномарки
14 апреля 2023, 04:45
2022
Тюменская таможня передала нуждающимся сотни килограммов конфискованной одежды
7 октября 2022, 11:32

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