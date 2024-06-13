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В Тюмени по факту гибели мужчины в озере Круглое организована проверка

По факту гибели тюменца в озере Круглое организована проверка

13 июня 2024, 02:14
Фото: 1MI

В Тюмени по факту гибели мужчины в озере Круглое организована проверка

Трагедия произошла вчера днем, 12 июня. Медики пытались спасти мужчину, но сделать это не удалось.

В Тюмени по факту гибели мужчины в озере Круглое организована проверка. Тюменец 1989 года утонул во время купания.

В Следственном комитете уточнили, что признаки насильственной смерти при внешнем осмотре тела обнаружены не были. Все обстоятельства трагедии выясняются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Также вчера стало известно о гибели другого мужчины в озере Нижнее Кривое. Купаться там тоже запрещено.

Ранее «Наш город» писал, что рыбак нашел тело парня, который спрыгнул с моста в Туру. Его искали неделю.

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