По факту гибели тюменца в озере Круглое организована проверка

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
Modified Сегодня, 02:16
Updated Сегодня, 02:16
В Тюмени по факту гибели мужчины в озере Круглое организована проверка. Тюменец 1989 года утонул во время купания.
В Следственном комитете уточнили, что признаки насильственной смерти при внешнем осмотре тела обнаружены не были. Все обстоятельства трагедии выясняются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Также вчера стало известно о гибели другого мужчины в озере Нижнее Кривое. Купаться там тоже запрещено.
Ранее «Наш город» писал, что рыбак нашел тело парня, который спрыгнул с моста в Туру. Его искали неделю.