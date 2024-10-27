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Озеро Круглое

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Октябрь
Два бесплатных пляжа появятся в Тюмени. Где они расположатся?
Один из них планируют обустроить в районе озера Нижнее Кривое, на 10-м километре Салаирского тракта. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев.
27 октября, 04:04
Июль
Бесплатный городской пляж появится в Тюмени в 2025 году
Его хотят обустроить на озере Круглое. На данный момент купаться там запрещено.
23 июля, 09:47
Июнь
По факту гибели тюменца в озере Круглое организована проверка
Трагедия произошла вчера днем, 12 июня. Медики пытались спасти мужчину, но сделать это не удалось.
13 июня, 02:14
Тюменец утонул в озере Круглое. Там запрещено купаться
Трагедия произошла 12 июня во втором часу дня. Очевидцы сообщили, что на озере Круглое из воды вытащили мужчину. К сожалению, спасти его не удалось.
12 июня, 10:35
Февраль
Жительницы Тюмени нарисовали бюстгальтер на карте города
В целях привлечения внимания к проблеме рака груди, жительницы Тюмени организовали мероприятие, в ходе которого на карте был отмечен маршрут, напоминающий бюстгальтер.
19 февраля, 15:29
Ноябрь 2023
Новые приключения для Туры. Тюменцам рассказали, зачем на реке возведут дамбу
На Туре в Тюмени построят дамбу. Власти уже начали искать подрядчика, который выполнит работы. Сооружение возведут для защиты будущего студенческого кампуса мирового уровня от затопления.
24 ноября 2023, 14:33
Массовый выход рыбаков на тюменское озеро едва не обернулся трагедией
В прошедшие выходные большое количество тюменских рыбаков вышло на озеро Круглое. «ТОСЭР» призывают отказаться от посещения водоемов до образования более прочного льда.
13 ноября 2023, 11:50

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