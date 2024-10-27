Озеро Круглое

Два бесплатных пляжа появятся в Тюмени. Где они расположатся?

Один из них планируют обустроить в районе озера Нижнее Кривое, на 10-м километре Салаирского тракта. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев.