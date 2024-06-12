Опять не миллионник! Власти Тюмени пересчитали горожан

Миграционный прирост составил 1 тысячу 338 человек. За счет внутрирегиональной миграции численность населения возросла на 639 человек (в январе — марте 2023 года миграционная убыль составила 124 человека), за счет миграции из других регионов России на 323 человека (199,3% по отношению к январю — марту 2023 года), за счет миграции из государств-участников СНГ на 289 человек (43,5% по отношению к январю — марту 2023 года), из стран дальнего зарубежья на 87 человек (57,6% по отношению к январю — марту 2023 года).