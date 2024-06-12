Опять не миллионник! Власти Тюмени пересчитали горожан

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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За первые три месяца в областной столице родилось 2 тысячи 359 детей (100,4% по отношению к январю — марту 2023 года), умерло 1 тысяча 944 человека (104,7% по отношению к январю — марту 2023 года).
Миграционный прирост составил 1 тысячу 338 человек. За счет внутрирегиональной миграции численность населения возросла на 639 человек (в январе — марте 2023 года миграционная убыль составила 124 человека), за счет миграции из других регионов России на 323 человека (199,3% по отношению к январю — марту 2023 года), за счет миграции из государств-участников СНГ на 289 человек (43,5% по отношению к январю — марту 2023 года), из стран дальнего зарубежья на 87 человек (57,6% по отношению к январю — марту 2023 года).
Ранее «Наш Город» писал, что согласно предварительному прогнозу тюменских властей по росту численности населения, областная столица в ближайшие два года городом-миллионником не станет. К 2026 году в Тюмени будет проживать не более 895 тысяч человек.