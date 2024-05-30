nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

165 тысяч рублей выплатили тюменскому инвалиду за укус собаки

За укус собаки тюменскому инвалиду выплатили более 150 тысяч рублей

30 мая 2024, 06:22
Фото: 1MI

165 тысяч рублей выплатили тюменскому инвалиду за укус собаки

Инцидент произошел осенью 2023 года в Ялуторовске. По данным прокуратуры, собака породы «алабай» выбежала из открытой калитки ограда дома и набросилась на проходящую мимо женщину, инвалида второй группы.
Сюжет
Суд

В результате происшествия, жительница Ялуторовска получила многочисленные кровоподтеки на плечах, брюшной стенке, наружной поверхности левого бедра, а также горизонтальный разрыв медиального мениска.

Межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с владельцев собаки компенсации морального вреда. Суд требования прокуроров удовлетворил и обязал хозяев алабая выплатить пострадавшей 165 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме собака, отпущенная на самовыгул, покусала двух пенсионерок. Суд обязал хозяина пса выплатить им по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Читайте также:
Сезон пробок открыт: центральную улицу перекроют в июне в Тюмени из-за ремонтаГубернатор Моор рассказал, каким будет межвузовский кампусГубернатор Моор рассказал о поддержке семей участников СВО
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Прокуратура#Собаки#Новости тюмени#Ялуторовский район
Подпишитесь
От нефтяников до Кухарука. Кто в Тюменской области заплатит повышенные налоги?
Вчера, 09:40
Сильные вспышки на солнце: график магнитных бурь на июнь 2024 года
Вчера, 01:15
Вражда с малых лет: Тюмень стоит на пороге большого межнационального конфликта
Вчера, 07:03
Пытка, а не экзамен! Тюменские родители выступили против ЕГЭ
Вчера, 09:46
Май, прекращай! Заморозки в Тюменской области продлятся до начала июня
Вчера, 01:00
Хроники наводнения: Иртыш в Тобольске и Увате продолжает прибывать
Вчера, 04:33
"