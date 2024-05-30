За укус собаки тюменскому инвалиду выплатили более 150 тысяч рублей

165 тысяч рублей выплатили тюменскому инвалиду за укус собаки

Инцидент произошел осенью 2023 года в Ялуторовске. По данным прокуратуры, собака породы «алабай» выбежала из открытой калитки ограда дома и набросилась на проходящую мимо женщину, инвалида второй группы.