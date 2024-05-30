За укус собаки тюменскому инвалиду выплатили более 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В результате происшествия, жительница Ялуторовска получила многочисленные кровоподтеки на плечах, брюшной стенке, наружной поверхности левого бедра, а также горизонтальный разрыв медиального мениска.
Межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с владельцев собаки компенсации морального вреда. Суд требования прокуроров удовлетворил и обязал хозяев алабая выплатить пострадавшей 165 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме собака, отпущенная на самовыгул, покусала двух пенсионерок. Суд обязал хозяина пса выплатить им по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.