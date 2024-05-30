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10 инновационных научно-образовательных блоков возведут в тюменском кампусе

Губернатор Моор рассказал, каким будет межвузовский кампус

30 мая 2024, 05:50
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

10 инновационных научно-образовательных блоков возведут в тюменском кампусе

Проект создания Межвузовского кампуса в Тюменской области является одним из самых значимых и стратегических в регионе. Об этом сообщил Александр Моор, подводя итоги результатов деятельности правительства региона за 2023 год.

Глава региона напомним, что концессионное соглашение о строительстве кампуса было подписано в 2023 году. В рамках реализации проекта будет построено 10 крупных объектов научно-образовательного комплекса с инновационной образовательной средой, технопарк, учебные лаборатории, общежитие на 5 тысяч человек и гостиница, центр поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центр и спортивные объекты.

«Кампус позволит обеспечить интеллектуальное и творческое развитие молодежи, станет новой основой технологического развития экономики региона и повысит его привлекательность», — отметил губернатор.

Напомним, работы по подготовке площадки для строительства межвузовского кампуса в Тюмени начались в феврале этого года. На возведение объекта потратят более 32 миллиардов рублей: 17 миллиардов из федерального бюджета, 11 миллиардов рублей составят частные инвестиции. Оставшуюся часть средств предоставят из областного бюджета.

По планам, в эксплуатацию кампус будет сдан через четыре года — в 2028 году.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#Новости тюмени#Александр Моор#Моор#Кампус
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