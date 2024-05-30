Губернатор Моор рассказал, каким будет межвузовский кампус

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
Глава региона напомним, что концессионное соглашение о строительстве кампуса было подписано в 2023 году. В рамках реализации проекта будет построено 10 крупных объектов научно-образовательного комплекса с инновационной образовательной средой, технопарк, учебные лаборатории, общежитие на 5 тысяч человек и гостиница, центр поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центр и спортивные объекты.
«Кампус позволит обеспечить интеллектуальное и творческое развитие молодежи, станет новой основой технологического развития экономики региона и повысит его привлекательность», — отметил губернатор.
Напомним, работы по подготовке площадки для строительства межвузовского кампуса в Тюмени начались в феврале этого года. На возведение объекта потратят более 32 миллиардов рублей: 17 миллиардов из федерального бюджета, 11 миллиардов рублей составят частные инвестиции. Оставшуюся часть средств предоставят из областного бюджета.
По планам, в эксплуатацию кампус будет сдан через четыре года — в 2028 году.