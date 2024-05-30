Губернатор Моор рассказал, каким будет межвузовский кампус

Глава региона напомним, что концессионное соглашение о строительстве кампуса было подписано в 2023 году. В рамках реализации проекта будет построено 10 крупных объектов научно-образовательного комплекса с инновационной образовательной средой, технопарк, учебные лаборатории, общежитие на 5 тысяч человек и гостиница, центр поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центр и спортивные объекты.