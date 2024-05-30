Губернатор Моор рассказал о поддержке семей участников СВО

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
По его словам, также 4,5 тысячи человек получили помощь в тюменском филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Бойцам из Тюменской области на регулярной основе доставляется дополнительное оборудование: приборы наблюдения, доразведки и многое другое. Помощь оказывают региональное правительство, депутатский корпус, органы местного самоуправления, общественные организации, волонтёры, неравнодушных жителей.
Ранее «Наш Город» писал, что в России ввели новую льготу для семей мобилизованных. Родные военных теперь смогут не платить за воду и газ, если в квартире не установлены счетчики.