Губернатор Моор рассказал о поддержке семей участников СВО

Более 15 тысячам членам семей тюменских участников специальной военной операции в минувшем году была оказана помощь и поддержка, а Семейных социальных гостиных. Об этом сообщил губернатор области Александр Моор, подводя итоги результатов деятельности правительства региона за 2023 год.

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