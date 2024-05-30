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Губернатор Моор рассказал о поддержке семей участников СВО

Губернатор Моор рассказал о поддержке семей участников СВО

30 мая 2024, 05:38
Фото: 1MI
Более 15 тысячам членам семей тюменских участников специальной военной операции в минувшем году была оказана помощь и поддержка, а Семейных социальных гостиных. Об этом сообщил губернатор области Александр Моор, подводя итоги результатов деятельности правительства региона за 2023 год.

По его словам, также 4,5 тысячи человек получили помощь в тюменском филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Бойцам из Тюменской области на регулярной основе доставляется дополнительное оборудование: приборы наблюдения, доразведки и многое другое. Помощь оказывают региональное правительство, депутатский корпус, органы местного самоуправления, общественные организации, волонтёры, неравнодушных жителей.

Ранее «Наш Город» писал, что в России ввели новую льготу для семей мобилизованных. Родные военных теперь смогут не платить за воду и газ, если в квартире не установлены счетчики.

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